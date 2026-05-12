"Команде Трампа придется умолять китайцев": эксперт о переговорах в КНР

2026-05-12T09:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Из-за критической ситуации у американских фермеров на фоне конфликта вокруг Ирана цены на продукты в Штатах обещают стать заоблачными как раз к выборам в Конгресс. Так что команде президента США Дональда Трампа придется умолять китайцев еще и о поставках удобрений в рамках визита в Поднебесную. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Дудаков отмечает, что на фоне затянувшегося конфликта вокруг Ирана и закрытия Ормузского пролива фермерский кризис все ярче проявляется по обе стороны Атлантики, поскольку это привело к острому дефициту удобрений и в США, и Европе.Однако в первую очередь страдают именно американские фермеры, ведь в Штатах, в отличие от ЕС, запасы удобрений в преддверии войны не формировались, подчеркивает политолог.Так, по словам Дудакова, на текущий момент 70% американских фермеров не могут себе позволить покупать достаточно удобрений. Причем доля фермеров, резко сокращающих использование удобрений, достигла 80% в южных штатах США, где сельское хозяйство играют важную роль в местной экономике, а ведь "по ним очень сильно ударил и двукратный рост стоимости дизеля в США", добавил эксперт.В результате стоимость критически важных удобрений, необходимых для повышения урожайности зерновых, кукурузы и риса, выросла вдвое с декабря 2025 года, а средние расходы фермеров на удобрения подскочили с 140 долларов до 217 долларов на акр (0,4 га) посевной площади с начала войны, отмечает Дудаков.По его мнению, нехватка удобрений ожидаемо приведет к взлету цен на продукты, "причем ощущаться он начнет в самый канун выборов в Конгресс".Что касается Европы, то, хотя кризис с удобрениями и начал уже накрывать некоторые страны, пока у европейцев еще есть подушка безопасности, все изменится в следующий посевной сезон, заключил он.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предупредил, что в связи с закрытием Ормузского пролива рынки ожидают потрясения. Тогда же военный эксперт, политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решат проблему удобрений на фоне кризиса на Ближнем Востоке Что будет с ценами на продовольствие из-за войны в Иране Иран заблокировал Ормузский пролив: чем это обернется для США

