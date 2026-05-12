Когда закончится СВО - ответ Кремля
Специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим во главе с Владимиром Зеленским примет необходимое решение, о котором... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T12:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим во главе с Владимиром Зеленским примет необходимое решение, о котором им хорошо известно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, СВО может остановиться в любой момент.Также, по словам Пескова, наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования, но о конкретике говорить сейчас рано.При этом он отметил, что возможная встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским сможет финализировать переговорный процесс, лишь тогда в ней будет смысл. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что дело идет к завершению украинского конфликта.
2026
СВО может остановиться в любой момент – Песков
12:47 12.05.2026 (обновлено: 12:48 12.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим во главе с Владимиром Зеленским примет необходимое решение, о котором им хорошо известно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, СВО может остановиться в любой момент.
"Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет, и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение, какие решения нужно принять - в Киеве хорошо известно", – сказал Песков журналистам.
Также, по словам Пескова, наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования, но о конкретике говорить сейчас рано.
"Конечно, тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится", - сказал он журналистам.
При этом он отметил, что возможная встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским сможет финализировать переговорный процесс, лишь тогда в ней будет смысл.
Ранее президент РФ Владимир Путин сказал
, что дело идет к завершению украинского конфликта.
