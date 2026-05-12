Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке
В Судаке разрушенный штормом участок набережной восстановят к 15 июня - власти
17:03 12.05.2026 (обновлено: 17:12 12.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Судаке участок набережной, который пострадал во время сильного шторма, отремонтируют к 15 июня. Об этом рассказал глава городской администрации Кирилл Чебышев.
Этот участок городского променада обрушился после шторма в феврале 2026 года. Ранее сообщалось, что эта часть набережной была благоустроена в 2023 году.
"К курортному сезону мы полностью готовы, благоустраиваем сегодня по федеральной программе набережную в районе апартаментов возле горы Алчак. К 15 июня (на этом участке - ред.) будет полностью уложено плиточное покрытие, и ждем туристов", - сказал Чебышев, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым о готовности города к началу сезона.
Сейчас рабочие укрепляют поврежденную береговую линию, восстанавливают обрушенную часть набережной и проводят подготовку основания.
Несмотря на сложность объекта и большой объем задач, работы идут в хорошем темпе и строго по утвержденному графику, уточнил Чебышев в своем Telegram-канале.
"Ежедневно на объекте трудятся 30 человек, задействована специализированная техника. Строители работают практически без выходных, чтобы как можно быстрее вернуть набережной безопасный и благоустроенный вид", - уточнил он.
Восстановительные работы на набережной в Судаке начали в конце февраля. На них ориентировочно потребуется еще порядка 30 миллионов рублей.
