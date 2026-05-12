https://crimea.ria.ru/20260512/kogda-zakonchitsya-remont-razrushennogo-shtormom-uchastka-naberezhnoy-v-sudake-1155948501.html

Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке

Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке

В Судаке участок набережной, который пострадал во время сильного шторма, отремонтируют к 15 июня. Об этом рассказал глава городской администрации Кирилл... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T17:03

2026-05-12T17:03

2026-05-12T17:12

эксклюзивы риа новости крым

крым

судак

кирилл чебышев

благоустройство

набережная

набережные крыма

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155943101_0:93:992:651_1920x0_80_0_0_d56350a861d73650bdb725ac445b26de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Судаке участок набережной, который пострадал во время сильного шторма, отремонтируют к 15 июня. Об этом рассказал глава городской администрации Кирилл Чебышев.Этот участок городского променада обрушился после шторма в феврале 2026 года. Ранее сообщалось, что эта часть набережной была благоустроена в 2023 году.Сейчас рабочие укрепляют поврежденную береговую линию, восстанавливают обрушенную часть набережной и проводят подготовку основания. Несмотря на сложность объекта и большой объем задач, работы идут в хорошем темпе и строго по утвержденному графику, уточнил Чебышев в своем Telegram-канале.Восстановительные работы на набережной в Судаке начали в конце февраля. На них ориентировочно потребуется еще порядка 30 миллионов рублей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народу нет, дыши себе – репортаж с апрельской набережной СудакаСколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 годуЯлта готовится к сезону: сколько пляжей и отелей ждут туристов

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, кирилл чебышев, благоустройство, набережная, набережные крыма, новости крыма