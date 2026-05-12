Рейтинг@Mail.ru
Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260512/kogda-zakonchitsya-remont-razrushennogo-shtormom-uchastka-naberezhnoy-v-sudake-1155948501.html
Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке
Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке
В Судаке участок набережной, который пострадал во время сильного шторма, отремонтируют к 15 июня. Об этом рассказал глава городской администрации Кирилл... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T17:03
2026-05-12T17:12
эксклюзивы риа новости крым
крым
судак
кирилл чебышев
благоустройство
набережная
набережные крыма
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155943101_0:93:992:651_1920x0_80_0_0_d56350a861d73650bdb725ac445b26de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Судаке участок набережной, который пострадал во время сильного шторма, отремонтируют к 15 июня. Об этом рассказал глава городской администрации Кирилл Чебышев.Этот участок городского променада обрушился после шторма в феврале 2026 года. Ранее сообщалось, что эта часть набережной была благоустроена в 2023 году.Сейчас рабочие укрепляют поврежденную береговую линию, восстанавливают обрушенную часть набережной и проводят подготовку основания. Несмотря на сложность объекта и большой объем задач, работы идут в хорошем темпе и строго по утвержденному графику, уточнил Чебышев в своем Telegram-канале.Восстановительные работы на набережной в Судаке начали в конце февраля. На них ориентировочно потребуется еще порядка 30 миллионов рублей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народу нет, дыши себе – репортаж с апрельской набережной СудакаСколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 годуЯлта готовится к сезону: сколько пляжей и отелей ждут туристов
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155943101_0:0:992:744_1920x0_80_0_0_8709e6ebe9af3843be6e1afd732aa316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, судак, кирилл чебышев, благоустройство, набережная, набережные крыма, новости крыма
Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке

В Судаке разрушенный штормом участок набережной восстановят к 15 июня - власти

17:03 12.05.2026 (обновлено: 17:12 12.05.2026)
 
© РИА Новости КрымРемонт участка набережной в Судаке
Ремонт участка набережной в Судаке - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Судаке участок набережной, который пострадал во время сильного шторма, отремонтируют к 15 июня. Об этом рассказал глава городской администрации Кирилл Чебышев.
Этот участок городского променада обрушился после шторма в феврале 2026 года. Ранее сообщалось, что эта часть набережной была благоустроена в 2023 году.
© РИА Новости КрымРемонт участка набережной в Судаке
Ремонт участка набережной в Судаке - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости Крым
Ремонт участка набережной в Судаке

"К курортному сезону мы полностью готовы, благоустраиваем сегодня по федеральной программе набережную в районе апартаментов возле горы Алчак. К 15 июня (на этом участке - ред.) будет полностью уложено плиточное покрытие, и ждем туристов", - сказал Чебышев, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым о готовности города к началу сезона.

Сейчас рабочие укрепляют поврежденную береговую линию, восстанавливают обрушенную часть набережной и проводят подготовку основания.
© РИА Новости КрымРемонт участка набережной в Судаке
Ремонт участка набережной в Судаке - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости Крым
Ремонт участка набережной в Судаке
Несмотря на сложность объекта и большой объем задач, работы идут в хорошем темпе и строго по утвержденному графику, уточнил Чебышев в своем Telegram-канале.
"Ежедневно на объекте трудятся 30 человек, задействована специализированная техника. Строители работают практически без выходных, чтобы как можно быстрее вернуть набережной безопасный и благоустроенный вид", - уточнил он.
Восстановительные работы на набережной в Судаке начали в конце февраля. На них ориентировочно потребуется еще порядка 30 миллионов рублей.
© РИА Новости КрымРемонт участка набережной в Судаке
Ремонт участка набережной в Судаке - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости Крым
Ремонт участка набережной в Судаке
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Народу нет, дыши себе – репортаж с апрельской набережной Судака
Сколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 году
Ялта готовится к сезону: сколько пляжей и отелей ждут туристов
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСудакКирилл ЧебышевБлагоустройствоНабережнаяНабережные КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:20Три человека погибли в жутком ДТП под Липецком
17:03Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке
16:53В Керчи назначили исполняющего обязанности главы администрации
16:44Беспилотники повредили жилой дом, школу и детский сад в Оренбурге
16:40Россия провела успешный пуск ракеты "Сармат"
16:32Зачем Украине "аэропортное перемирие" с Россией
16:18Школы Липецкой области переходят на дистант из-за возможных атак ВСУ
16:08Стрельба в школе на Кубани: стало известно состояние раненных детей
15:55Как в школах Севастополя пройдут последние звонки и экзамены
15:47На дороге Судак – Новый Свет полностью восстановили движение после обвала стены
15:34Советскому самолету-рекордсмену 99 лет – инфографика РИА Новости Крым
15:28Два человека погибли на Херсонщине от рук ВСУ в дни перемирия
15:04РФ выстроила отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова
14:57В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
14:44В Крыму семь человек заразились боррелиозом от клещей с начала года
14:35В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые
14:30В Туапсе после атаки ВСУ убрали десятки тонн загрязненного мазутом грунта
14:14Россия вернула из плена более 3,7 тысяч своих военных
13:56НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака
13:50Массированный обстрел: ВСУ атаковали Запорожскую область
Лента новостейМолния