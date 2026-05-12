Рейтинг@Mail.ru
Киев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины" - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/kiev-uvelichil-chislo-atak-na-mirnye-regiony-vo-vremya-rezhima-tishiny-1155924958.html
Киев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"
Киев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины" - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Киев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"
25 мирных жителей России, в том числе ребенок, погибли в результате атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T07:44
2026-05-12T07:44
новости сво
родион мирошник
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
перемирие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/07/1155820197_0:75:1920:1155_1920x0_80_0_0_6ba7ac4496537e67de01d2d5eb53b9c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. 25 мирных жителей России, в том числе ребенок, погибли в результате атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3594 боеприпасов, добавил он.Также Мирошник сообщил, что во время "режима тишины" 8-9 мая ВСУ увеличили количество атак по российской территории ."На российские предложения о введении "режима тишины" на период празднования Дня Победы 8-9 мая киевский режим ответил увеличением числа атак на гражданские объекты, что повлекло за собой рост числа пострадавших от террористических ударов ВСУ", - рассказал представитель МИД РФ.Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, Чувашии и ДНР.В Минобороны РФ накануне сообщили, что в зоне СВО с начала перемирия зафиксировано почти 24 тысячи нарушений ВСУ действия режима прекращения огня. Кроме того, киевские боевики в течение суток нанесли удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением беспилотных летательных аппаратов.ВС РФ зеркально реагировали на действия ВСУ, вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия и Украина планируют совместное производство дальнобойных дроновРебенок и врачи "скорой" ранены при атаке ВСУ по Белгородской области ВСУ во время перемирия били по гражданским объектам в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/07/1155820197_141:0:1780:1229_1920x0_80_0_0_9b941dbeef4f7007720d17d74339c24e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, родион мирошник, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости, перемирие
Киев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"

25 мирных жителей России погибли за неделю от атак ВСУ - МИД

07:44 12.05.2026
 
© Глава Тверской области в МАКСРазбитое стекло
Разбитое стекло
© Глава Тверской области в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. 25 мирных жителей России, в том числе ребенок, погибли в результате атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 234 мирных жителя: ранены 209 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 25 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который приводит РИА Новости.
Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3594 боеприпасов, добавил он.
Также Мирошник сообщил, что во время "режима тишины" 8-9 мая ВСУ увеличили количество атак по российской территории .
"На российские предложения о введении "режима тишины" на период празднования Дня Победы 8-9 мая киевский режим ответил увеличением числа атак на гражданские объекты, что повлекло за собой рост числа пострадавших от террористических ударов ВСУ", - рассказал представитель МИД РФ.
Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, Чувашии и ДНР.
В Минобороны РФ накануне сообщили, что в зоне СВО с начала перемирия зафиксировано почти 24 тысячи нарушений ВСУ действия режима прекращения огня. Кроме того, киевские боевики в течение суток нанесли удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением беспилотных летательных аппаратов.
ВС РФ зеркально реагировали на действия ВСУ, вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Германия и Украина планируют совместное производство дальнобойных дронов
Ребенок и врачи "скорой" ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
ВСУ во время перемирия били по гражданским объектам в Крыму
 
Новости СВОРодион МирошникАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПеремирие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:56В России появятся новые медицинские специальности и должности
08:42К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян
08:31В Крыму нехватка специалистов-водников: как решат проблему
08:10Трамп летит в Китай
07:55В Крыму спасатели три километра несли на носилках раненную в горах туристку
07:44Киев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"
07:27Итоги Крымской наступательной операции. Инфографика
07:02Украина в 2022 году была готова отдать Донбасс - Мендель раскрыла правду о Зеленском
06:37В Крыму исследуют места кораблекрушений на наличие опасности из-за нефти
06:19В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕС
06:04Как в Крыму решат проблему удобрений на фоне кризиса на Ближнем Востоке
00:01Дожди с грозами: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 12 мая
21:43Новые санкции для Крыма от ЕС и Британии и Трамп едет в Китай: главное за день
21:31НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку
20:54На сколько подорожают смартфоны и компьютеры из-за войны в Иране
20:32В России разрабатывают закон о регулировке искусственного интеллекта
20:09Германия и Украина планируют совместное производство дальнобойных дронов
19:51У летучих мышей Таиланда нашли новый вариант коронавируса
19:17От Турции до Китая: какие страны выбирают российские туристы
Лента новостейМолния