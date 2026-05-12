Киев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"

2026-05-12T07:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. 25 мирных жителей России, в том числе ребенок, погибли в результате атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3594 боеприпасов, добавил он.Также Мирошник сообщил, что во время "режима тишины" 8-9 мая ВСУ увеличили количество атак по российской территории ."На российские предложения о введении "режима тишины" на период празднования Дня Победы 8-9 мая киевский режим ответил увеличением числа атак на гражданские объекты, что повлекло за собой рост числа пострадавших от террористических ударов ВСУ", - рассказал представитель МИД РФ.Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, Чувашии и ДНР.В Минобороны РФ накануне сообщили, что в зоне СВО с начала перемирия зафиксировано почти 24 тысячи нарушений ВСУ действия режима прекращения огня. Кроме того, киевские боевики в течение суток нанесли удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением беспилотных летательных аппаратов.ВС РФ зеркально реагировали на действия ВСУ, вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

