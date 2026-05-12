Как в школах Севастополя пройдут последние звонки и экзамены
Последние звонки в школах Севастополя прозвучат 26 мая, а основной этап сдачи госэкзаменов начнется с 1 июня. Об этом сообщил директор департамента образования... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T15:55
2026-05-12T16:20
севастополь
общество
образование в крыму и севастополе
школа
последний звонок
выпускной
экзамены
новости севастополя
Последние звонки в школах Севастополя прозвучат 26 мая – экзамены начнутся с 1 июня

15:55 12.05.2026 (обновлено: 16:20 12.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Последние звонки в школах Севастополя прозвучат 26 мая, а основной этап сдачи госэкзаменов начнется с 1 июня. Об этом сообщил директор департамента образования и науки города Максим Кривонос в ходе аппаратного совещания в правительстве во вторник.

"У нас в этом году последний учебный день – 25 мая. Он единый по стране, определен приказом Министерства просвещения. Торжественные мероприятия, последние звонки традиционно пройдут 26 числа", – сказал Кривонос.

Что касается экзаменов основного этапа, то в этом году будут изменения, отметил Кривонос.

"До этого у нас экзамены начинались и 24-го, и 23-го в мае. Происходили накладки в Министерстве просвещения. В этом году определили, что экзамены начнутся с 1 июня и не повлияют на проведение торжественных мероприятий, последних звонков", – добавил директор профильного департамента.

Он подчеркнул, что линейки в честь последнего звонка в городских школах пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
"Мы понимаем, что у нас будут выпускники 4 классов, 9 классов и 11 классов... Основной посыл для школ – обеспечить безопасность и возможность для укрытия всех участников (родителей и детей)", – подчеркнул Кривонос.
В этом году, по его словам, со школой простятся 1574 выпускника девятых и одиннадцатых классов.
"Шестьдесят выпускников 9 класса, несмотря на то, что была возможность поступить в 10-й класс, перевестись или поступить в учреждение среднего профессионального образования без экзаменов, все равно выбрали экзамен. Большинство выбрали физику и информатику... 1514 выпускников 11 класса выбрали сдачу Единого государственного экзамена, это порядка 75%", – рассказал Кривонос.
Он напомнил, что, согласно условиям поступления, выпускники одиннадцатых классов смогут послать заявки в пять вузов на пять направлений, в том числе используя портал Госуслуг.
