Как в школах Севастополя пройдут последние звонки и экзамены

2026-05-12T15:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Последние звонки в школах Севастополя прозвучат 26 мая, а основной этап сдачи госэкзаменов начнется с 1 июня. Об этом сообщил директор департамента образования и науки города Максим Кривонос в ходе аппаратного совещания в правительстве во вторник.Что касается экзаменов основного этапа, то в этом году будут изменения, отметил Кривонос.Он подчеркнул, что линейки в честь последнего звонка в городских школах пройдут с соблюдением всех мер безопасности."Мы понимаем, что у нас будут выпускники 4 классов, 9 классов и 11 классов... Основной посыл для школ – обеспечить безопасность и возможность для укрытия всех участников (родителей и детей)", – подчеркнул Кривонос.В этом году, по его словам, со школой простятся 1574 выпускника девятых и одиннадцатых классов.Он напомнил, что, согласно условиям поступления, выпускники одиннадцатых классов смогут послать заявки в пять вузов на пять направлений, в том числе используя портал Госуслуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Касаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭЛетние каникулы: когда школьники уйдут отдыхать"Пятая четверть" в школах России: что ответили в Минпросвещения

