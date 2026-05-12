https://crimea.ria.ru/20260512/kak-v-krymu-reshat-problemu-udobreniy-na-fone-krizisa-na-blizhnem-vostoke-1155766610.html

Как в Крыму решат проблему удобрений на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Как в Крыму решат проблему удобрений на фоне кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Как в Крыму решат проблему удобрений на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Россия производит удобрений достаточное количество и даже с избытком для себя. Поэтому задача аграриев Крыма заключается в том, чтобы вовремя подготовиться к... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T06:04

2026-05-12T06:04

2026-05-12T06:04

денис кратюк

минсельхоз крыма

продовольственная безопасность крыма

продовольственная безопасность

урожай в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148841113_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fe8e9865814872d0b42fa56541e285ef.jpg

Россия производит удобрений достаточное количество и даже с избытком – министр Россия производит удобрений достаточное количество и даже с избытком – министр audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Россия производит удобрений достаточное количество и даже с избытком для себя. Поэтому задача аграриев Крыма заключается в том, чтобы вовремя подготовиться к осенней посевной и сформировать запасы на территории республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Минсельхоза республики Денис Кратюк, комментируя влияние конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию на рынках.По словам Кратюка, конфликт на Ближнем Востоке и, в частности, блокировка Ормузского пролива, не отразилась на России так, как на многих других странах, так что проблем с удобрениями не предвидится.При этом у Крыма ситуация такова, что закупка удобрений нужна нам, когда она не нужна всей стране. "То есть мы выпадаем из конкуренции", – заметил глава ведомства.Абсолютно все культуры требуют азотного питания, это "топливо" для растений с точки зрения постройки стебля и всего, что нужно для урожая, добавил Кратюк. И это то, в чем нуждается Крым прежде всего, потому что такого удобрения, как аммиачная селитра, в последние годы не хватает."Азот у нас в основном формируется двумя способами. Первый способ – это отрабатывать клубеньковые бактерии в почве, когда есть влага и тепло. А у нас тепла в прошлом году было очень много, но влаги по большому счету не было. Прошлые годы были сухие. Поэтому мы сейчас должны были довносить", – объяснил министр.Прямо сейчас потребности в завозе удобрений у Крыма нет, поскольку все уже отсеяно. Но вот к осенней посевной аграриям следует уже готовиться, сказал глава ведомства."Я стратегически смотрю на то, что осенняя посевная этого года будет у нас начинаться в октябре, и мы должны летом успеть закупить объем удобрений, который необходим, и обязательно отработать с топливом... Логистика должна быть системной. Постоянный объем должен всегда в Крым заходить. Мы должны спокойно заниматься этой закупкой с июля, августа и формировать небольшие склады по территории", – подытожил глава минсельхоза РК.Ранее доцент РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов в комментарии РИА Новости рассказал, что эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, что вызвало рост цен на сырье в мире, включая удобрения. Согласно прогнозам Всемирного банка, мировые цены на удобрения в 2026 году увеличатся на 31%, а стоимость карбамида взлетит на 60%, до 675 долларов за тонну.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ормузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясенияГолод для 45 миллионов человек: названы последствия конфликта вокруг ИранаЧто будет с ценами на продовольствие из-за войны в Иране

https://crimea.ria.ru/20260331/v-krymu-nazvali-glavnuyu-problemu-v-selskom-khozyaystve-1154765206.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, минсельхоз крыма, продовольственная безопасность крыма, продовольственная безопасность, урожай в крыму