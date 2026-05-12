Как в Крыму решат проблему удобрений на фоне кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Как в Крыму решат проблему удобрений на фоне кризиса на Ближнем Востоке
денис кратюк
минсельхоз крыма
продовольственная безопасность крыма
продовольственная безопасность
урожай в крыму
06:04 12.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Россия производит удобрений достаточное количество и даже с избытком для себя. Поэтому задача аграриев Крыма заключается в том, чтобы вовремя подготовиться к осенней посевной и сформировать запасы на территории республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Минсельхоза республики Денис Кратюк, комментируя влияние конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию на рынках.
По словам Кратюка, конфликт на Ближнем Востоке и, в частности, блокировка Ормузского пролива, не отразилась на России так, как на многих других странах, так что проблем с удобрениями не предвидится.
"У нас ситуация здесь, конечно, намного проще, чем у многих стран. Россия производит достаточное количество и с избытком удобрений для себя. Причем всех групп, будь это калийные удобрения, фосфорные или азотные. Поэтому здесь у нас проблем таких нет, как в принципе и с топливом", – сказал министр.
При этом у Крыма ситуация такова, что закупка удобрений нужна нам, когда она не нужна всей стране. "То есть мы выпадаем из конкуренции", – заметил глава ведомства.
Абсолютно все культуры требуют азотного питания, это "топливо" для растений с точки зрения постройки стебля и всего, что нужно для урожая, добавил Кратюк. И это то, в чем нуждается Крым прежде всего, потому что такого удобрения, как аммиачная селитра, в последние годы не хватает.
"Азот у нас в основном формируется двумя способами. Первый способ – это отрабатывать клубеньковые бактерии в почве, когда есть влага и тепло. А у нас тепла в прошлом году было очень много, но влаги по большому счету не было. Прошлые годы были сухие. Поэтому мы сейчас должны были довносить", – объяснил министр.
Прямо сейчас потребности в завозе удобрений у Крыма нет, поскольку все уже отсеяно. Но вот к осенней посевной аграриям следует уже готовиться, сказал глава ведомства.
"Я стратегически смотрю на то, что осенняя посевная этого года будет у нас начинаться в октябре, и мы должны летом успеть закупить объем удобрений, который необходим, и обязательно отработать с топливом... Логистика должна быть системной. Постоянный объем должен всегда в Крым заходить. Мы должны спокойно заниматься этой закупкой с июля, августа и формировать небольшие склады по территории", – подытожил глава минсельхоза РК.
Ранее доцент РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов в комментарии РИА Новости рассказал, что эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, что вызвало рост цен на сырье в мире, включая удобрения. Согласно прогнозам Всемирного банка, мировые цены на удобрения в 2026 году увеличатся на 31%, а стоимость карбамида взлетит на 60%, до 675 долларов за тонну.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
