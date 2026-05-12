К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян - РИА Новости Крым, 12.05.2026
К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян
К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян
К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники используют в легендах Государственную фельдъегерскую службу России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В России участились случаи обмана граждан мошенниками, которые используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу России, упоминая "спецкурьеров", необходимость "проверки средств" и прочее. Об этом предупреждает Киберполиция России, призывая быть бдительными.
"Мошенники все чаще используют в легендах Государственную фельдъегерскую службу России... На этом фоне злоумышленники рассказывают о "спецкурьерах", "декларации наличных", "проверке средств" и других вымышленных процедурах", – говорится в официальном канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Кроме того, граждан пытаются вовлечь в противоправную деятельность, называя это "стажировкой" или "внештатной работой" в несуществующих подразделениях ГФС России, добавили в ведомстве.
Правоохранители отмечают, что мошенники все чаще используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу России и у них получается обмануть россиян во многом потому, что большинство граждан никогда с ней не сталкивались. Ведь "ГФС России занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не работой с физическими лицами", объясняют в Киберполиции.
Однако в подобных мошеннических историях люди, которые якобы действуют от имени государственной структуры, приезжают за деньгами или документами, как правило в штатском, то есть в обычной одежде, в джинсах и худи, отмечают в ведомстве.
И уже одно это должно вызвать вопросы, поскольку ГФС России – "военизированная государственная служба со строгим регламентом работы и форменным обмундированием", подчеркивают полицейские.
"Сотрудники ГФС России не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами "для проверки". Любые подобные истории – признак мошеннической схемы", – предупреждают в ГФС.
