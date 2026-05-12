https://crimea.ria.ru/20260512/k-vam-feldeger-moshenniki-pridumali-novyy-sposob-obmana-rossiyan-1155926386.html

К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян

К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян - РИА Новости Крым, 12.05.2026

К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян

В России участились случаи обмана граждан мошенниками, которые используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу России, упоминая... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T08:42

2026-05-12T08:42

2026-05-12T08:42

мошенничество

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118658503_0:1694:2047:2845_1920x0_80_0_0_e374c4ab1d5b27ce716fc9a010198bff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В России участились случаи обмана граждан мошенниками, которые используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу России, упоминая "спецкурьеров", необходимость "проверки средств" и прочее. Об этом предупреждает Киберполиция России, призывая быть бдительными.Кроме того, граждан пытаются вовлечь в противоправную деятельность, называя это "стажировкой" или "внештатной работой" в несуществующих подразделениях ГФС России, добавили в ведомстве.Правоохранители отмечают, что мошенники все чаще используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу России и у них получается обмануть россиян во многом потому, что большинство граждан никогда с ней не сталкивались. Ведь "ГФС России занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не работой с физическими лицами", объясняют в Киберполиции.Однако в подобных мошеннических историях люди, которые якобы действуют от имени государственной структуры, приезжают за деньгами или документами, как правило в штатском, то есть в обычной одежде, в джинсах и худи, отмечают в ведомстве.И уже одно это должно вызвать вопросы, поскольку ГФС России – "военизированная государственная служба со строгим регламентом работы и форменным обмундированием", подчеркивают полицейские.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За четыре месяца в Крыму от мошенников пострадали 1 400 человек Как в России противодействуют кибер-мошенникам В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости