https://crimea.ria.ru/20260512/k-vam-feldeger-moshenniki-pridumali-novyy-sposob-obmana-rossiyan-1155926386.html
К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян
К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян - РИА Новости Крым, 12.05.2026
К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян
В России участились случаи обмана граждан мошенниками, которые используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу России, упоминая... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T08:42
2026-05-12T08:42
2026-05-12T08:42
мошенничество
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118658503_0:1694:2047:2845_1920x0_80_0_0_e374c4ab1d5b27ce716fc9a010198bff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В России участились случаи обмана граждан мошенниками, которые используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу России, упоминая "спецкурьеров", необходимость "проверки средств" и прочее. Об этом предупреждает Киберполиция России, призывая быть бдительными.Кроме того, граждан пытаются вовлечь в противоправную деятельность, называя это "стажировкой" или "внештатной работой" в несуществующих подразделениях ГФС России, добавили в ведомстве.Правоохранители отмечают, что мошенники все чаще используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу России и у них получается обмануть россиян во многом потому, что большинство граждан никогда с ней не сталкивались. Ведь "ГФС России занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не работой с физическими лицами", объясняют в Киберполиции.Однако в подобных мошеннических историях люди, которые якобы действуют от имени государственной структуры, приезжают за деньгами или документами, как правило в штатском, то есть в обычной одежде, в джинсах и худи, отмечают в ведомстве.И уже одно это должно вызвать вопросы, поскольку ГФС России – "военизированная государственная служба со строгим регламентом работы и форменным обмундированием", подчеркивают полицейские.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За четыре месяца в Крыму от мошенников пострадали 1 400 человек Как в России противодействуют кибер-мошенникам В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118658503_0:1310:2047:2845_1920x0_80_0_0_2d26ce01a45b2b97f98d043871db29a7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мошенники используют в легендах Государственную фельдъегерскую службу России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В России участились случаи обмана граждан мошенниками, которые используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу России, упоминая "спецкурьеров", необходимость "проверки средств" и прочее. Об этом предупреждает Киберполиция России, призывая быть бдительными.
"Мошенники все чаще используют в легендах Государственную фельдъегерскую службу России... На этом фоне злоумышленники рассказывают о "спецкурьерах", "декларации наличных", "проверке средств" и других вымышленных процедурах", – говорится в официальном канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Кроме того, граждан пытаются вовлечь в противоправную деятельность, называя это "стажировкой" или "внештатной работой" в несуществующих подразделениях ГФС России, добавили в ведомстве.
Правоохранители отмечают, что мошенники все чаще используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу России и у них получается обмануть россиян во многом потому, что большинство граждан никогда с ней не сталкивались. Ведь "ГФС России занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не работой с физическими лицами", объясняют в Киберполиции.
Однако в подобных мошеннических историях люди, которые якобы действуют от имени государственной структуры, приезжают за деньгами или документами, как правило в штатском, то есть в обычной одежде, в джинсах и худи, отмечают в ведомстве.
И уже одно это должно вызвать вопросы, поскольку ГФС России – "военизированная государственная служба со строгим регламентом работы и форменным обмундированием", подчеркивают полицейские.
"Сотрудники ГФС России не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами "для проверки". Любые подобные истории – признак мошеннической схемы", – предупреждают в ГФС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: