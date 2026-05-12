Ермак отверг обвинения в отмывании денег на элитной стройке
Ермак отверг обвинения в отмывании денег на элитной стройке
2026-05-12T20:16
2026-05-12T20:18
20:16 12.05.2026 (обновлено: 20:18 12.05.2026)
 
© AP Photo Markus SchreiberАндрей Ермак
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг антикоррупционные обвинения в отмывании денег при возведении элитного жилья под Киевом. Об этом пишут украинские СМИ.
Во вторник высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в Козине под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, по которому проходит экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Я отрицаю все обвинения против меня", – цитирует заявление Ермака украинским СМИ РИА Новости.
Также 12 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы, разоблаченной на легализации добытого преступным способом имущества в особо крупных размерах. Их подозревают в отмывании более 460 млн гривен на строительстве в поселке Козин в Киевской области.
