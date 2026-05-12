Два человека погибли от удара током в кафе
2026-05-12T18:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Двое мужчин погибли от удара током при проведении ремонтных работ в одном из кафе в Татарстане. Об этом сообщает региональное следственное управление Следкома РФ.Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители осматриваю места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара токомСмерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатностьВ Крыму 17-летний юноша погиб от удара током в электроподстанции
татарстан, происшествия, уголовный кодекс, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
