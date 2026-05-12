Два человека погибли на Херсонщине от рук ВСУ в дни перемирия
В период действия временного прекращения огня, связанного с празднованием Дня Победы, боевики ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области,... РИА Новости Крым, 12.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В период действия временного прекращения огня, связанного с празднованием Дня Победы, боевики ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области, в результате погибли два человека и ранены восемь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В Алешках вражеские БПЛА атаковали группу сотрудников коммунальной организации. Ранения получили шесть человек. Одна сотрудница погибла в реанимации, двое находятся в состоянии средней тяжести. Трое других получили осколочные ранения.В Коханах Голопристанского округа при наезде автомобиля на мину пострадали мужчина и женщина – оба получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.Кроме того, в Каховке в результате сброса боеприпаса с дрона ранен мужчина, его госпитализировали.Также обстрелы и удары БПЛА повредили школу, жилые дома, административное здание и магазины в ряде населенных пунктов области, добавил Сальдо."Режим тишины" действовал в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая. Как ранее заявили в Минобороны РФ, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.При этом военнослужащие вооруженных формирований Украины наносили удары с использованием БПЛА и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск, а также по населенным пунктам и гражданским объектам.
На Херсонщине в дни перемирия от обстрелов ВСУ погибли два человека – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В период действия временного прекращения огня, связанного с празднованием Дня Победы, боевики ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области, в результате погибли два человека и ранены восемь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"С 9 по 12 мая киевский режим продолжал наносить удары по Херсонской области, несмотря на трехдневное праздничное перемирие. В результате агрессии боевиков погибли два человека, восемь мирных жителей получили ранения", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
В Алешках вражеские БПЛА атаковали
группу сотрудников коммунальной организации. Ранения получили шесть человек. Одна сотрудница погибла в реанимации, двое находятся в состоянии средней тяжести. Трое других получили осколочные ранения.
В Коханах Голопристанского округа при наезде автомобиля на мину пострадали мужчина и женщина – оба получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Кроме того, в Каховке в результате сброса боеприпаса с дрона ранен мужчина, его госпитализировали.
Также обстрелы и удары БПЛА повредили школу, жилые дома, административное здание и магазины в ряде населенных пунктов области, добавил Сальдо.
"Режим тишины" действовал в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая. Как ранее заявили в Минобороны РФ, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня
и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
При этом военнослужащие вооруженных формирований Украины наносили удары с использованием БПЛА и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск, а также по населенным пунктам и гражданским объектам.
