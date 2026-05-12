https://crimea.ria.ru/20260512/dva-cheloveka-pogibli-na-khersonschine-ot-ruk-vsu-v-dni-peremiriya-1155941586.html

Два человека погибли на Херсонщине от рук ВСУ в дни перемирия

Два человека погибли на Херсонщине от рук ВСУ в дни перемирия - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Два человека погибли на Херсонщине от рук ВСУ в дни перемирия

В период действия временного прекращения огня, связанного с празднованием Дня Победы, боевики ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области,... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T15:28

2026-05-12T15:28

2026-05-12T15:28

владимир сальдо

херсонская область

новости

атаки всу

перемирие

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c954d4fd65e9253f17b1581bf6b7b4f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В период действия временного прекращения огня, связанного с празднованием Дня Победы, боевики ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области, в результате погибли два человека и ранены восемь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В Алешках вражеские БПЛА атаковали группу сотрудников коммунальной организации. Ранения получили шесть человек. Одна сотрудница погибла в реанимации, двое находятся в состоянии средней тяжести. Трое других получили осколочные ранения.В Коханах Голопристанского округа при наезде автомобиля на мину пострадали мужчина и женщина – оба получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.Кроме того, в Каховке в результате сброса боеприпаса с дрона ранен мужчина, его госпитализировали.Также обстрелы и удары БПЛА повредили школу, жилые дома, административное здание и магазины в ряде населенных пунктов области, добавил Сальдо."Режим тишины" действовал в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая. Как ранее заявили в Минобороны РФ, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.При этом военнослужащие вооруженных формирований Украины наносили удары с использованием БПЛА и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск, а также по населенным пунктам и гражданским объектам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный обстрел: ВСУ атаковали Запорожскую областьЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на минеВосемь человек пострадали в Белгородской области от атак ВСУ

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новости, атаки всу, перемирие