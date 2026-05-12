Дожди с грозами: погода в Крыму во вторник

2026-05-12T00:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +23…+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь, гроза. Ночью, утром туман. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +11...+13, днем +20...+22 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр