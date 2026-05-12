Рейтинг@Mail.ru
Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/devyatiklassnik-ustroil-strelbu-v-shkole-na-kubani---raneny-dvoe-uchenikov-1155936005.html
Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников
Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников
Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы в Краснодарском крае, открыл стрельбу и ранил двоих учеников. Инцидент произошел в Гулькевичском... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T12:31
2026-05-12T12:42
стрельба
вениамин кондратьев
краснодарский край
школа
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110114/21/1101142179_0:77:3200:1876_1920x0_80_0_0_45a5f5f586985daa124e0c43a54f39e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы в Краснодарском крае, открыл стрельбу и ранил двоих учеников. Инцидент произошел в Гулькевичском районе. Об этом в МАКС сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице, на данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное, проинформировал губернатор.Кроме того, краевой минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям, добавил Вениамин Кондратьев.7 мая сообщалось, что страйкбольная граната, предположительно, взорвалась в школе в городе Миллерово Ростовской области, пострадала 18-летняя ученица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции ученик устроил стрельбу в школе – есть жертвыВ Сочи мужчина выстрелил в подростка возле школы и ранил егоОбвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае подросток признал вину
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110114/21/1101142179_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e4f1be4d3643890f4d8ea3824cbef8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба, вениамин кондратьев, краснодарский край, школа, происшествия, новости
Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников

На Кубани девятиклассник устроил стрельбу из пневматики в школе и ранил двоих учеников

12:31 12.05.2026 (обновлено: 12:42 12.05.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПневматическая винтовка
Пневматическая винтовка - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы в Краснодарском крае, открыл стрельбу и ранил двоих учеников. Инцидент произошел в Гулькевичском районе. Об этом в МАКС сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы и травмировал двоих учеников", – сказано в сообщении.
Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице, на данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное, проинформировал губернатор.
Кроме того, краевой минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям, добавил Вениамин Кондратьев.
"Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона", – уточнил губернатор краснодарского края.
7 мая сообщалось, что страйкбольная граната, предположительно, взорвалась в школе в городе Миллерово Ростовской области, пострадала 18-летняя ученица.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Турции ученик устроил стрельбу в школе – есть жертвы
В Сочи мужчина выстрелил в подростка возле школы и ранил его
Обвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае подросток признал вину
 
СтрельбаВениамин КондратьевКраснодарский крайШколаПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Армия России разбила склады боеприпасов и военные аэродромы ВСУ
13:12Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*
13:07В Крыму в ДТП погибли пять человек
13:03Опрос ВТБ: финансовая подушка обеспечивает спокойствие россиян
12:52В гостях у Тавриды: в Крыму открыли выставку об истории туризма
12:47Когда закончится СВО - ответ Кремля
12:38ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине
12:31Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников
12:26Российские войска продолжили проведение спецоперации на Украине
12:18В Крыму повысят тарифы на тепло
12:06В Керчи псевдостроитель обманул клиентов на 17 млн рублей - приговор
11:48Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народа
11:31Сильные дожди с грозами идут на Крым
11:25Подросток пытался поджечь локомотив на ж/д в Кемеровской области
11:08Стрельбы проходят на ЮБК
10:57"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС
10:50В Крыму началась короткая рабочая неделя
10:46"Тысяча говорящих голов": Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса
10:36Умер актер сериала "Папины дочки" Вадим Александров
10:31Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
Лента новостейМолния