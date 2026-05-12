https://crimea.ria.ru/20260512/devyatiklassnik-ustroil-strelbu-v-shkole-na-kubani---raneny-dvoe-uchenikov-1155936005.html

Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников

Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников

Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы в Краснодарском крае, открыл стрельбу и ранил двоих учеников. Инцидент произошел в Гулькевичском... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T12:31

2026-05-12T12:31

2026-05-12T12:42

стрельба

вениамин кондратьев

краснодарский край

школа

происшествия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110114/21/1101142179_0:77:3200:1876_1920x0_80_0_0_45a5f5f586985daa124e0c43a54f39e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы в Краснодарском крае, открыл стрельбу и ранил двоих учеников. Инцидент произошел в Гулькевичском районе. Об этом в МАКС сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице, на данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное, проинформировал губернатор.Кроме того, краевой минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям, добавил Вениамин Кондратьев.7 мая сообщалось, что страйкбольная граната, предположительно, взорвалась в школе в городе Миллерово Ростовской области, пострадала 18-летняя ученица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции ученик устроил стрельбу в школе – есть жертвыВ Сочи мужчина выстрелил в подростка возле школы и ранил егоОбвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае подросток признал вину

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба, вениамин кондратьев, краснодарский край, школа, происшествия, новости