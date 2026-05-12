https://crimea.ria.ru/20260512/delaem-vse-pravilno-v-minprosvescheniya-otvetili-na-sanktsii-es-1155929806.html

"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС

"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС - РИА Новости Крым, 12.05.2026

"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС

Внесение всероссийских детских центров в санкционный список ЕС является подтверждением эффективность работы этих учреждений в деле патриотического воспитания... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T10:57

2026-05-12T10:57

2026-05-12T10:57

санкции

санкции против россии

минпросвещения рф

европейский союз (ес)

новости

патриотическое воспитание

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155929689_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_bc3f91409a5c5c506fc23ef3d5c4de88.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Внесение всероссийских детских центров в санкционный список ЕС является подтверждением эффективность работы этих учреждений в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Об этом заявил директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин.ЕС ввел санкции в отношении Нахимовского военно-морского училища, а также всероссийских детских центров "Орленок", "Алые паруса" и "Смена". Также в санкционный список попали крымские министры и депутаты парламента республики.Директор "Алых парусов" Елена Саенко, комментируя введение санкций, отметила, что центр уже более 70 лет работает для детей и во имя детей, формируя будущее России. Ключевыми направлениями воспитательной работы являются любовь к своей стране, верность традициям, сохранение исторической памяти, формирование общечеловеческих и духовно-нравственных ценностей."Введение санкций против федеральных детских центров – это признание нашей силы, это оценка нашего труда на благо России. Отразится ли это на деятельности центра? Да, отразится, мы станем еще эффективнее работать в этом направлении", - подчеркнула она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции Евросоюза Под санкции ЕС попали зампред правительства Крыма и отделение ДОСААФ Севастополя Пора вызывать санитаров: санкции против психбольницы и детских лагерей в Крыму оценили в МИД РФ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, санкции против россии, минпросвещения рф, европейский союз (ес), новости, патриотическое воспитание