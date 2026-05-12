https://crimea.ria.ru/20260512/delaem-vse-pravilno-v-minprosvescheniya-otvetili-na-sanktsii-es-1155929806.html
"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС
"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС - РИА Новости Крым, 12.05.2026
"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС
Внесение всероссийских детских центров в санкционный список ЕС является подтверждением эффективность работы этих учреждений в деле патриотического воспитания... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T10:57
2026-05-12T10:57
2026-05-12T10:57
санкции
санкции против россии
минпросвещения рф
европейский союз (ес)
новости
патриотическое воспитание
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155929689_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_bc3f91409a5c5c506fc23ef3d5c4de88.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Внесение всероссийских детских центров в санкционный список ЕС является подтверждением эффективность работы этих учреждений в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Об этом заявил директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин.ЕС ввел санкции в отношении Нахимовского военно-морского училища, а также всероссийских детских центров "Орленок", "Алые паруса" и "Смена". Также в санкционный список попали крымские министры и депутаты парламента республики.Директор "Алых парусов" Елена Саенко, комментируя введение санкций, отметила, что центр уже более 70 лет работает для детей и во имя детей, формируя будущее России. Ключевыми направлениями воспитательной работы являются любовь к своей стране, верность традициям, сохранение исторической памяти, формирование общечеловеческих и духовно-нравственных ценностей."Введение санкций против федеральных детских центров – это признание нашей силы, это оценка нашего труда на благо России. Отразится ли это на деятельности центра? Да, отразится, мы станем еще эффективнее работать в этом направлении", - подчеркнула она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции Евросоюза Под санкции ЕС попали зампред правительства Крыма и отделение ДОСААФ Севастополя Пора вызывать санитаров: санкции против психбольницы и детских лагерей в Крыму оценили в МИД РФ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155929689_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff50fe3cf75c4458e45ef6a586d86ed9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, санкции против россии, минпросвещения рф, европейский союз (ес), новости, патриотическое воспитание
"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС
Санкции ЕС против детских центров подтверждают эффективность их работы – Минпросвещения
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Внесение всероссийских детских центров в санкционный список ЕС является подтверждением эффективность работы этих учреждений в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Об этом заявил директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин.
ЕС ввел санкции в отношении Нахимовского военно-морского училища, а также всероссийских детских центров "Орленок", "Алые паруса" и "Смена". Также в санкционный список попали крымские министры и депутаты парламента республики.
"Если нас ругают за то, что мы растим патриотов, значит, мы все делаем правильно. Никакие ограничения извне не заставят нас свернуть с этого пути", - сказал Юргин журналистам.
Директор "Алых парусов" Елена Саенко, комментируя введение санкций, отметила, что центр уже более 70 лет работает для детей и во имя детей, формируя будущее России. Ключевыми направлениями воспитательной работы являются любовь к своей стране, верность традициям, сохранение исторической памяти, формирование общечеловеческих и духовно-нравственных ценностей.
"Введение санкций против федеральных детских центров – это признание нашей силы, это оценка нашего труда на благо России. Отразится ли это на деятельности центра? Да, отразится, мы станем еще эффективнее работать в этом направлении", - подчеркнула она.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: