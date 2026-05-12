ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине
Тринадцатилетний мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике, ребенка госпитализировали с ампутацией стопы.
2026-05-12T12:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Тринадцатилетний мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике, ребенка госпитализировали с ампутацией стопы. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.Мальчика госпитализировали в детскую районную больницу. По словам главы Минздрава, с ребенком сейчас работают лучшие хирурги и травматологи.Власти ЛНР призвали родителей и педагогов провести беседы с детьми о пребывании в местах, где ранее проходили активные боевые действия.Ранее мирная жительница Брянской области погибла в результате взрыва мины "лепесток". Также четверо детей пострадали при подрыве на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе Донецка.
В ЛНР 13-летний ребенок подорвался на мине на берегу Северского Донца