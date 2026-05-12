Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/chp-v-luganskoy-respublike-13-letniy-podrostok-podorvalsya-na-mine-1155936289.html
ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине
ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине - РИА Новости Крым, 12.05.2026
ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине
Тринадцатилетний мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике, ребенка госпитализировали с ампутацией стопы. Об этом... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T12:38
2026-05-12T12:38
луганская народная республика (лнр)
новости
дети
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Тринадцатилетний мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике, ребенка госпитализировали с ампутацией стопы. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.Мальчика госпитализировали в детскую районную больницу. По словам главы Минздрава, с ребенком сейчас работают лучшие хирурги и травматологи.Власти ЛНР призвали родителей и педагогов провести беседы с детьми о пребывании в местах, где ранее проходили активные боевые действия.Ранее мирная жительница Брянской области погибла в результате взрыва мины "лепесток". Также четверо детей пострадали при подрыве на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе Донецка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла и еще пятеро ранены в Ельце после удара ВСУРазминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТОМирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), новости, дети, происшествия
ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине

В ЛНР 13-летний ребенок подорвался на мине на берегу Северского Донца

12:38 12.05.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Тринадцатилетний мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике, ребенка госпитализировали с ампутацией стопы. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
"На "скорую" поступил вызов. Звонивший сообщил, что его друг подорвался на мине на берегу Северского Донца в поселке Красный Яр. Незамедлительно бригада выехала к месту происшествия. Пострадавший ребенок - 13-летний мальчик - получил минно-взрывную травму, к сожалению, потерял стопу левой ноги", - цитирует Пащенко РИА Новости.
Мальчика госпитализировали в детскую районную больницу. По словам главы Минздрава, с ребенком сейчас работают лучшие хирурги и травматологи.
Власти ЛНР призвали родителей и педагогов провести беседы с детьми о пребывании в местах, где ранее проходили активные боевые действия.
Ранее мирная жительница Брянской области погибла в результате взрыва мины "лепесток". Также четверо детей пострадали при подрыве на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе Донецка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Женщина погибла и еще пятеро ранены в Ельце после удара ВСУ
Разминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТО
Мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)НовостидетиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Армия России разбила склады боеприпасов и военные аэродромы ВСУ
13:12Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*
13:07В Крыму в ДТП погибли пять человек
13:03Опрос ВТБ: финансовая подушка обеспечивает спокойствие россиян
12:52В гостях у Тавриды: в Крыму открыли выставку об истории туризма
12:47Когда закончится СВО - ответ Кремля
12:38ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине
12:31Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников
12:26Российские войска продолжили проведение спецоперации на Украине
12:18В Крыму повысят тарифы на тепло
12:06В Керчи псевдостроитель обманул клиентов на 17 млн рублей - приговор
11:48Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народа
11:31Сильные дожди с грозами идут на Крым
11:25Подросток пытался поджечь локомотив на ж/д в Кемеровской области
11:08Стрельбы проходят на ЮБК
10:57"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС
10:50В Крыму началась короткая рабочая неделя
10:46"Тысяча говорящих голов": Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса
10:36Умер актер сериала "Папины дочки" Вадим Александров
10:31Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
Лента новостейМолния