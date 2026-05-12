https://crimea.ria.ru/20260512/chp-v-luganskoy-respublike-13-letniy-podrostok-podorvalsya-na-mine-1155936289.html

ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине

ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине - РИА Новости Крым, 12.05.2026

ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине

Тринадцатилетний мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике, ребенка госпитализировали с ампутацией стопы. Об этом... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T12:38

2026-05-12T12:38

2026-05-12T12:38

луганская народная республика (лнр)

новости

дети

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Тринадцатилетний мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике, ребенка госпитализировали с ампутацией стопы. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.Мальчика госпитализировали в детскую районную больницу. По словам главы Минздрава, с ребенком сейчас работают лучшие хирурги и травматологи.Власти ЛНР призвали родителей и педагогов провести беседы с детьми о пребывании в местах, где ранее проходили активные боевые действия.Ранее мирная жительница Брянской области погибла в результате взрыва мины "лепесток". Также четверо детей пострадали при подрыве на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе Донецка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла и еще пятеро ранены в Ельце после удара ВСУРазминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТОМирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости, дети, происшествия