Более 2 млн россиян привились от клещевого энцефалита
В 2026 году более 2,3 млн жителей России привились от клещевого энцефалита

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. С начала сезона в России зарегистрировано свыше 43 тысяч обращений в больницы по поводу укусов клещей. На сегодняшний день прививки от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) сделали более 2,2 млн россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской и Самарской областях. А также Алтайском и Краснодарском краях, Санкт-Петербурге. Вместе с тем, эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в стране остается стабильной, отметили в Роспотребнадзоре.
"Роспотребнадзор проводит профилактические мероприятия, в том числе, акарицидные обработки в местах массового пребывания людей. На сегодняшний день обработками охвачено уже свыше 46 тыс. гектаров", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю сообщили, что с марта 2026 года в Крыму начали обработку от клещей, на сегодня обработано более 772 тысяч гектаров.
Также сообщалось, что в Крыму уменьшилось число случаев присасывания клещей, но при этом удвоилось в сравнении с прошлым годом количество заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом. Также в Роспотребнадзоре рассказали о первой помощи при укусе клеща.
