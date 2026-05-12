Беспилотники повредили жилой дом, школу и детский сад в Оренбурге

Жилой дом, а также здания школы и детского сада повреждены при атаке украинских беспилотников на Оренбург. Об этом сообщил губернатор области Евгений Солнцев. РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T16:44

оренбург

оренбургская область

евгений солнцев

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости сво

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Жилой дом, а также здания школы и детского сада повреждены при атаке украинских беспилотников на Оренбург. Об этом сообщил губернатор области Евгений Солнцев.По его словам, во вторник над территорией Оренбургской области уничтожили девять БПЛА.По данным главы Оренбуржья, строители уже приступили к восстановительным работам. На время ремонта детей переведут на дистанционно обучение. А родителям дошколят предложат временно посещать другое учреждение.Ранее во вторник губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе из-за риска атак вражеских БПЛА школьников в ближайшие дни переводят на дистанционное обучение.

