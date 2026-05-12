Беспилотники повредили жилой дом, школу и детский сад в Оренбурге - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Беспилотники повредили жилой дом, школу и детский сад в Оренбурге
Жилой дом, а также здания школы и детского сада повреждены при атаке украинских беспилотников на Оренбург. Об этом сообщил губернатор области Евгений Солнцев. РИА Новости Крым, 12.05.2026
В Оренбурге обломки беспилотников упали на жилой дом и школу - губернатор

16:44 12.05.2026 (обновлено: 16:45 12.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Жилой дом, а также здания школы и детского сада повреждены при атаке украинских беспилотников на Оренбург. Об этом сообщил губернатор области Евгений Солнцев.
По его словам, во вторник над территорией Оренбургской области уничтожили девять БПЛА.
"При уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге, кроме жилого дома, пострадали расположенные рядом школа и детский сад. Там частично выбиты стекла. Пострадавших нет", - рассказал Солнцев в своем канале МАКС.
По данным главы Оренбуржья, строители уже приступили к восстановительным работам. На время ремонта детей переведут на дистанционно обучение. А родителям дошколят предложат временно посещать другое учреждение.
Ранее во вторник губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе из-за риска атак вражеских БПЛА школьников в ближайшие дни переводят на дистанционное обучение.
