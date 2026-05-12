Армия России разбила склады боеприпасов и военные аэродромы ВСУ

Армия России разбивает военную технику ВСУ, наносит удары по военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего. Киевский режим потерял 875 боевиков за сутки... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T13:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Армия России разбивает военную технику ВСУ, наносит удары по военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего. Киевский режим потерял 875 боевиков за сутки проведения спецоперации по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих и 17 автомобилей.Группировка войск "Запад" поразили формирования трех механизированных бригад ВСУ в Харьковской области. Потери Киева составили более 100 военнослужащих, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск ударили по живой силе и технике противника в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 75 военнослужащих, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия.Группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, бронетранспортер Stryker производства США, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" разгромили противника в Запорожской и Днепропетровской областях. ВСУ потеряли здесь более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и девять автомобилей.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 56 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска продолжили проведение спецоперации на УкраинеВ Керчи у обновленного ребцентра для бойцов СВО появился блиндаж времен войныНацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войны

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

