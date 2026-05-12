Какой сегодня праздник: 12 мая

В России проводят День экологического образования, весь мир отмечает День медсестры, в 1944 году завершилась Крымская наступательная операция, а еще в этот день

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В России проводят День экологического образования, весь мир отмечает День медсестры, в 1944 году завершилась Крымская наступательная операция, а еще в этот день родились российский поэт и прозаик Андрей Вознесенский и российская гимнастка Алина Кабаева.Что празднуют в миреС 1991 года в России и странах СНГ отмечают День экологического образования. Праздник посвящен продвижению экологических знаний и формированию экологической культуры у населения.С 1965 года во многих странах отмечают Международный день медсестры. Профессиональный праздник был создан Международным Советом медсестер, который и определил дату. Именно в этот день родилась основательница службы сестер милосердия Флоренс Найтингейл, участвовавшая в Крымской войне.Также 12 мая отмечают День предотвращения синдрома хронической усталости. Хотя дата официально не учреждена, в этот день 30 лет подряд специалисты вспоминают о синдроме, чтобы распространить информацию о заболевании.Знаменательные событияПервая на Руси каменная церковь была освящена в Киеве в честь пресвятой Богородицы 12 мая 996 года.А 455 лет назад по решению царя Ивана Грозного донские казаки обрели официальный статус.В 1731 году по Ладожскому каналу начали ходить суда. На тот момент канал считался грандиозным сооружением, строительство которого продолжалось более 10 лет, но сегодня он непригоден для судоходства.12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция. В этот день советские войска полностью освободили полуостров от немецко-фашистских захватчиков.Блокада Западного Берлина Советским Союзом завершилась 12 мая 1949 года. После Второй мировой войны Германия оказалась разделена на четыре оккупационные зоны - восточную (советскую) и три западных – британскую, французскую и американскую. СССР начал блокаду после того, как союзники без его согласия провели денежную реформу на подконтрольной части Германии.Кто родилсяВ 1907 году родилась американская киноактриса Кэтрин Хепберн. Она получила четыре "Оскара" и была признана величайшей актрисой Голливуда.В 1933 году родился советский и российский поэт и прозаик Андрей Вознесенский.Сегодня 45 лет исполняется голливудскому актеру Рами Малеку, получившему мировую известность после выхода фильма "Богемская рапсодия".Российская гимнастка, общественный и политический деятель Алина Кабаева празднует 43-й день рождения.В этом же, 1983 году, родился актер Донал Глисон, известный ролями в серии фильмов "Гарри Поттер" и "Звездные воины".В 1988 году родилась российская певица Виктория Дайнеко.Также в этот день родились русский духовный писатель, поэт, драматург Андрей Муравьев, актер театра и кино, народный артист СССР Александр Ханов, киноактер, заслуженный артист РСФСР Валентин Зубков, советский диктор и телеведущий Владимир Ухин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

