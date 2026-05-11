Выйти из сумрака: чем выгодна легализация гостевых домов

2026-05-11T16:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Гостевые дома, прошедшие классификацию, становятся все популярнее у туристов, поскольку безопасны и надежны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий.В этой связи объекты, которые проходят классификацию, становятся "прозрачными": если гостевой дом внесен в федеральный реестр классифицированных средств размещения – значит, он безопасен, и эта безопасность подтверждена, продолжает эксперт."Для добросовестных предпринимателей это тоже плюс. Потому что те, кто не смогли войти в реестр, у них либо не в порядке документы, либо они продолжают оставаться в "темной зоне". Это значит, что на основных площадках, где сейчас идет бронирование, они не будут представлены. Так говорит закон об эксперименте", – напоминает спикер.При этом, по мнению Бабий, в перспективе Крым должен ввести четкую классификацию для гостевых домов по примеру "звезд" в отелях.В Крыму более 1168 гостевых домов прошли процедуру легализации и вошли в федеральный реестр классифицированных средств размещения, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 годаВозврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФКлассификация отелей в Крыму – как идет процесс

