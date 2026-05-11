Выйти из сумрака: чем выгодна легализация гостевых домов - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Выйти из сумрака: чем выгодна легализация гостевых домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Гостевые дома, прошедшие классификацию, становятся все популярнее у туристов, поскольку безопасны и надежны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий.

"Зачастую туристы боялись связываться с гостевым домом, потому что ожидали подвоха: "Я внесу предоплату, а меня никто не встретит", "Я приеду и не увижу того, что было на картинке в Интернете" и так далее. Поэтому для туристов, безусловно, наличие понятного ресурса, где он может взять всю информацию о гостевых домах – это плюс", – констатирует специалист.

В этой связи объекты, которые проходят классификацию, становятся "прозрачными": если гостевой дом внесен в федеральный реестр классифицированных средств размещения – значит, он безопасен, и эта безопасность подтверждена, продолжает эксперт.
"Для добросовестных предпринимателей это тоже плюс. Потому что те, кто не смогли войти в реестр, у них либо не в порядке документы, либо они продолжают оставаться в "темной зоне". Это значит, что на основных площадках, где сейчас идет бронирование, они не будут представлены. Так говорит закон об эксперименте", – напоминает спикер.
При этом, по мнению Бабий, в перспективе Крым должен ввести четкую классификацию для гостевых домов по примеру "звезд" в отелях.
"Это могут быть, условно, "ракушки" – одна, две, три. Какой-то понятный рейтинг для туристов, который даст четкое понимание об уровне комфорта и сервиса в гостевом доме", – выразила мнение гостья эфира.
В Крыму более 1168 гостевых домов прошли процедуру легализации и вошли в федеральный реестр классифицированных средств размещения, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
