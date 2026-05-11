https://crimea.ria.ru/20260511/vyyti-iz-sumraka-chem-vygodna-legalizatsiya-gostevykh-domov-1155721140.html
Выйти из сумрака: чем выгодна легализация гостевых домов
Выйти из сумрака: чем выгодна легализация гостевых домов - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Выйти из сумрака: чем выгодна легализация гостевых домов
Гостевые дома, прошедшие классификацию, становятся все популярнее у туристов, поскольку безопасны и надежны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила... РИА Новости Крым, 11.05.2026
2026-05-11T16:16
2026-05-11T16:16
2026-05-11T16:16
людмила бабий
мнения
гостевые дома
отдых в крыму
крым курортный
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148536403_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_cd9ad5013dc43183ca224724ca07e855.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Гостевые дома, прошедшие классификацию, становятся все популярнее у туристов, поскольку безопасны и надежны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий.В этой связи объекты, которые проходят классификацию, становятся "прозрачными": если гостевой дом внесен в федеральный реестр классифицированных средств размещения – значит, он безопасен, и эта безопасность подтверждена, продолжает эксперт."Для добросовестных предпринимателей это тоже плюс. Потому что те, кто не смогли войти в реестр, у них либо не в порядке документы, либо они продолжают оставаться в "темной зоне". Это значит, что на основных площадках, где сейчас идет бронирование, они не будут представлены. Так говорит закон об эксперименте", – напоминает спикер.При этом, по мнению Бабий, в перспективе Крым должен ввести четкую классификацию для гостевых домов по примеру "звезд" в отелях.В Крыму более 1168 гостевых домов прошли процедуру легализации и вошли в федеральный реестр классифицированных средств размещения, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 годаВозврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФКлассификация отелей в Крыму – как идет процесс
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148536403_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_b2db0db00afe28933904cc23cb3d847a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила бабий, мнения, гостевые дома, отдых в крыму, крым курортный
Выйти из сумрака: чем выгодна легализация гостевых домов
Туристы выбирают легальные гостевые дома – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым.
Гостевые дома, прошедшие классификацию, становятся все популярнее у туристов, поскольку безопасны и надежны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
"Зачастую туристы боялись связываться с гостевым домом, потому что ожидали подвоха: "Я внесу предоплату, а меня никто не встретит", "Я приеду и не увижу того, что было на картинке в Интернете" и так далее. Поэтому для туристов, безусловно, наличие понятного ресурса, где он может взять всю информацию о гостевых домах – это плюс", – констатирует специалист.
В этой связи объекты, которые проходят классификацию, становятся "прозрачными": если гостевой дом внесен в федеральный реестр классифицированных средств размещения – значит, он безопасен, и эта безопасность подтверждена, продолжает эксперт.
"Для добросовестных предпринимателей это тоже плюс. Потому что те, кто не смогли войти в реестр, у них либо не в порядке документы, либо они продолжают оставаться в "темной зоне". Это значит, что на основных площадках, где сейчас идет бронирование, они не будут представлены. Так говорит закон об эксперименте", – напоминает спикер.
При этом, по мнению Бабий, в перспективе Крым должен ввести четкую классификацию для гостевых домов по примеру "звезд" в отелях.
"Это могут быть, условно, "ракушки" – одна, две, три. Какой-то понятный рейтинг для туристов, который даст четкое понимание об уровне комфорта и сервиса в гостевом доме", – выразила мнение гостья эфира.
В Крыму более 1168 гостевых домов прошли процедуру легализации
и вошли в федеральный реестр классифицированных средств размещения, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: