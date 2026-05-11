https://crimea.ria.ru/20260511/v-rossii-vpervye-vruchat-natspremiyu-masteram-narodnykh-promyslov-1155919700.html
В России впервые вручат нацпремию мастерам народных промыслов
В России впервые вручат нацпремию мастерам народных промыслов - РИА Новости Крым, 11.05.2026
В России впервые вручат нацпремию мастерам народных промыслов
В 2026 году в России впервые вручат национальную премию в области народных художественных промыслов. Участвовать в конкурсе на соискание премий смогут органы... РИА Новости Крым, 11.05.2026
2026-05-11T18:48
2026-05-11T18:48
2026-05-11T18:48
новости
россия
премия
правительство россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147375410_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_164446395553e00360e8a30b55426aa4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В 2026 году в России впервые вручат национальную премию в области народных художественных промыслов. Участвовать в конкурсе на соискание премий смогут органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.Постановление об учреждении награды подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства РФ.Премии будут вручаться на конкурсной основе в 10 номинациях.Отдельной награды будет удостоен лучший туристский маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов.Решение о присуждении премий будет принимать специальный совет, созданный при Министерстве промышленности и торговли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мастера декоративно-прикладного искусства помогут бойцам СВО арт-терапией"Лепота-2025" в Крыму: на полуостров приехали ремесленники со всей РоссииВ Крыму задумались над созданием уникальных местных сувениров
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147375410_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fbcc2e80efe59bce310f53a68376a1f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, россия, премия, правительство россии
В России впервые вручат нацпремию мастерам народных промыслов
В России учредили национальную премию для мастеров народных промыслов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В 2026 году в России впервые вручат национальную премию в области народных художественных промыслов. Участвовать в конкурсе на соискание премий смогут органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Постановление об учреждении награды подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства РФ.
Премии будут вручаться на конкурсной основе в 10 номинациях.
"Награды получат лучший мастер народного художественного промысла, лучший молодой специалист, лучшее предприятие в области народных промыслов. Также премиями будут отмечены лучший общественный проект по продвижению народных промыслов и лучший образовательный или наставнический проект", – говорится в сообщении.
Отдельной награды будет удостоен лучший туристский маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов.
Решение о присуждении премий будет принимать специальный совет, созданный при Министерстве промышленности и торговли.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: