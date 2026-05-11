В России впервые вручат нацпремию мастерам народных промыслов

2026-05-11T18:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В 2026 году в России впервые вручат национальную премию в области народных художественных промыслов. Участвовать в конкурсе на соискание премий смогут органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.Постановление об учреждении награды подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства РФ.Премии будут вручаться на конкурсной основе в 10 номинациях.Отдельной награды будет удостоен лучший туристский маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов.Решение о присуждении премий будет принимать специальный совет, созданный при Министерстве промышленности и торговли.

