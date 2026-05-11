В России разрабатывают закон о регулировке искусственного интеллекта - РИА Новости Крым, 11.05.2026

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации представило законопроект, закрепляющий правила разработки, использования и...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации представило законопроект, закрепляющий правила разработки, использования и маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Предположительно, закон вступит в силу 1 сентября 2027 года. О плюсах и минусах нововведения в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал секретарь Союза журналистов России, автор Телеграм-канала "Серебряный про…" Роман Серебряный.По словам Романа Серебряного, также в законе прописано, что модели могут учиться, и как именно они могут учиться. "В нашем законодательстве на открытых данных или легально купленных базах данных модели могут учиться. И это тоже хороший момент, потому что это те вопросы, которые не урегулированы и регулируются по-разному", – добавил он.Однако спикер обратил внимание и на определенные слабые стороны закона, требующие доработки. "Что касается учебы на открытых данных, здесь есть вопрос ответственности. Получается, что разработчик должен нести ответственность за то, что он защищает права третьих лиц. А как это можно отследить, если модели учатся на открытых данных и это разрешено или на купленных базах данных?" – обратил внимание специалист.Также он выразил мнение и по поводу дипфейков (метод синтеза контента, основанный на машинном обучении и искусственном интеллекте – ред.).Специалист также подчеркнул, что важно сохранить баланс между госсектором, который будет это применять и разрабатывать, и предпринимателями, дав возможность им также участвовать в этом процессе."Потому что человек разработал, условно говоря, какой-то чат-бот, но если он должен пройти очень сложную сертификацию, долгую, дорогостоящую, то значит, скорее всего, этот чат-бот никогда не выйдет в массовый сектор. И надо четко разделять все-таки, условно говоря, чат-бот в поликлинике и некую модель, которая влияет на инфраструктуру – движение транспорта и так далее", – выразил мнение гость эфира.По мнению секретаря Союза журналистов, эти вопросы пока остаются непонятными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Копировать-вставить: ИИ приведет к отупению способных отупетьПутин поручил активнее внедрять ИИ в образовании РоссииИскусственный интеллект: в чем польза и вред

