Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выросли площади под посевами - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260511/v-krymu-vyrosli-ploschadi-pod-posevami-1155797522.html
В Крыму выросли площади под посевами
В Крыму выросли площади под посевами - РИА Новости Крым, 11.05.2026
В Крыму выросли площади под посевами
В Крыму за 11 лет посевные площади увеличены более чем на 20 процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель Управления Федеральной... РИА Новости Крым, 11.05.2026
2026-05-11T07:02
2026-05-11T07:02
крым
новости крыма
посевная кампания
сельское хозяйство
ольга балдина
крымстат
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140677663_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2f181aaa8da5e2a5b2ed9d49f9450f76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Крыму за 11 лет посевные площади увеличены более чем на 20 процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.Благодаря финансированию государства в 1,6 раза увеличены площади под плодово-ягодными насаждениями, которые достигли уже 17 тысяч гектаров, а площади под виноградниками стали больше на 28,3%, достигнув 23,5 тысячи гектаров, добавила она.В 2026 году общую посевную площадь по стране планируется увеличить до 83 млн гектаров. Сейчас к работам приступили более 50 регионов, засеяно уже 4,6 млн га. На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей. По словам главы региона Сергея Аксенова, в республике выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Как сообщал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, за двенадцать лет объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму составил 57 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на продовольствие из-за войны в ИранеВ Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублейВ Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140677663_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f68d53dfb42c713bc9890324440e64a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, посевная кампания, сельское хозяйство, ольга балдина, крымстат
В Крыму выросли площади под посевами

В Крыму посевные площади выросли на 20 процентов за 11 лет

07:02 11.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственная техника - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Крыму за 11 лет посевные площади увеличены более чем на 20 процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.
"В Крыму на 20 процентов выросли посевные площади за 11 лет. Так, площади под зерновыми культурами возросли на 17%, а под техническими - на 38,1%, в том числе под эфиромасличными культурами - более чем в четыре раза", - сообщила Балдина.
Благодаря финансированию государства в 1,6 раза увеличены площади под плодово-ягодными насаждениями, которые достигли уже 17 тысяч гектаров, а площади под виноградниками стали больше на 28,3%, достигнув 23,5 тысячи гектаров, добавила она.
В 2026 году общую посевную площадь по стране планируется увеличить до 83 млн гектаров. Сейчас к работам приступили более 50 регионов, засеяно уже 4,6 млн га.
На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей. По словам главы региона Сергея Аксенова, в республике выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Как сообщал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, за двенадцать лет объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму составил 57 миллиардов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что будет с ценами на продовольствие из-за войны в Иране
В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
 
КрымНовости КрымаПосевная кампанияСельское хозяйствоОльга БалдинаКрымстат
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Нити света: как строили энергомост в Крым
07:11Трамп едет в Китай с государственным визитом
07:02В Крыму выросли площади под посевами
00:01Снова дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 11 мая
21:33Запуск южного авиасообщения и нарушение ВСУ режима тишины: главное
20:47Экзамен сдан: как успешно получить права в Крыму
20:24В Севастополе женщина сорвалась с 10-метровой скалы
20:13Министр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛА
20:02Сотрудники поколения Z: работа в сфере туризма привлекает молодежь Крыма
19:48Жары ждать не стоит: прогноз погоды в Крыму на неделю
19:33В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра
19:21Крымский проект "Дети Героев" представят в других регионах России
18:49Священникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизации
18:13Соревнования "Удар на силу" среди участников СВО прошли в Севастополе
17:50Перемирие в честь Дня Победы и удар по Джанкою – топ недели
17:20Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло
16:46Как сэкономить на обслуживании кондиционера летом – советы эксперта
16:05Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
15:48Фицо: я жду от политиков ЕС расспросов о переговорах с Путиным
Лента новостейМолния