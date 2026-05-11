В Крыму выросли площади под посевами

В Крыму за 11 лет посевные площади увеличены более чем на 20 процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель Управления Федеральной...

2026-05-11T07:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Крыму за 11 лет посевные площади увеличены более чем на 20 процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.Благодаря финансированию государства в 1,6 раза увеличены площади под плодово-ягодными насаждениями, которые достигли уже 17 тысяч гектаров, а площади под виноградниками стали больше на 28,3%, достигнув 23,5 тысячи гектаров, добавила она.В 2026 году общую посевную площадь по стране планируется увеличить до 83 млн гектаров. Сейчас к работам приступили более 50 регионов, засеяно уже 4,6 млн га. На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей. По словам главы региона Сергея Аксенова, в республике выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Как сообщал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, за двенадцать лет объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму составил 57 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на продовольствие из-за войны в ИранеВ Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублейВ Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России

