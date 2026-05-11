Рейтинг@Mail.ru
В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклиста - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260511/v-dzhankoyskom-rayone-kryma-legkovushka-nasmert-sbila-mototsiklista-1155914942.html
В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклиста
В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклиста - РИА Новости Крым, 11.05.2026
В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклиста
В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклиста, пострадал пассажир мототранспорта, сообщает полиция РК. РИА Новости Крым, 11.05.2026
2026-05-11T10:57
2026-05-11T10:57
новости крыма
джанкойский район
происшествия
мвд по республике крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0b/1155915013_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_4dadb79fddb3af5e44a4f758a54c89b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклиста, пострадал пассажир мототранспорта, сообщает полиция РК.ДТП случилось накануне на автодороге Р 280 "Новороссия", на регулируемом перекрестке. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ‑21099" 1996 года рождения при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклисту – водителю мотоцикла Yamaha 1999 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо.Сотрудниками МО МВД России "Джанкойский" выясняются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с законодательством Российской Федерации, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260511/mladenets-i-esche-dvoe-detey-postradali-pri-avarii-v-sakskom-rayone-kryma-1155914415.html
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0b/1155915013_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_a7a3954e28dae23d27d2184a768b11d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, джанкойский район, происшествия, мвд по республике крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклиста

Легковушка насмерть сбила мотоциклиста в Джанкойском районе Крыма

10:57 11.05.2026
 
© МВД КрымДТП с мотоциклом в Джанкойском районе Крыма
ДТП с мотоциклом в Джанкойском районе Крыма
© МВД Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклиста, пострадал пассажир мототранспорта, сообщает полиция РК.
ДТП случилось накануне на автодороге Р 280 "Новороссия", на регулируемом перекрестке. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ‑21099" 1996 года рождения при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклисту – водителю мотоцикла Yamaha 1999 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо.
"В результате столкновения водитель мотоцикла скончался. Пассажир мотоцикла 2006 года рождения получила телесные повреждения", – проинформировали правоохранители.
Сотрудниками МО МВД России "Джанкойский" выясняются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с законодательством Российской Федерации, отметили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Авария в Сакском районе
10:02
Младенец и еще двое детей пострадали при аварии в Сакском районе Крыма
 
Новости КрымаДжанкойский районПроисшествияМВД по Республике КрымСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08Крымский мост: на выезде с полуострова выросла очередь
10:57В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклиста
10:11Севастопольцев в понедельник призвали не пугаться звуков взрывов
10:02Младенец и еще двое детей пострадали при аварии в Сакском районе Крыма
09:28Улучшить жизнь граждан: крымский депутат рассказал о работе в Госдуме
08:52Премьер-министр Индии призвал возобновить ограничения по аналогии с COVID-19
08:00Нити света: как строили энергомост в Крым
07:11Трамп едет в Китай с государственным визитом
07:02В Крыму выросли площади под посевами
00:01Снова дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 11 мая
21:33Запуск южного авиасообщения и нарушение ВСУ режима тишины: главное
20:47Экзамен сдан: как успешно получить права в Крыму
20:24В Севастополе женщина сорвалась с 10-метровой скалы
20:13Министр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛА
20:02Сотрудники поколения Z: работа в сфере туризма привлекает молодежь Крыма
19:48Жары ждать не стоит: прогноз погоды в Крыму на неделю
19:33В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра
19:21Крымский проект "Дети Героев" представят в других регионах России
18:49Священникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизации
Лента новостейМолния