В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклиста
2026-05-11T10:57
Легковушка насмерть сбила мотоциклиста в Джанкойском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклиста, пострадал пассажир мототранспорта, сообщает полиция РК.
ДТП случилось накануне на автодороге Р 280 "Новороссия", на регулируемом перекрестке. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ‑21099" 1996 года рождения при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклисту – водителю мотоцикла Yamaha 1999 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо.
"В результате столкновения водитель мотоцикла скончался. Пассажир мотоцикла 2006 года рождения получила телесные повреждения", – проинформировали правоохранители.
Сотрудниками МО МВД России "Джанкойский" выясняются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с законодательством Российской Федерации, отметили в ведомстве.
