Улучшить жизнь граждан: крымский депутат рассказал о работе в Госдуме

Законодательная деятельность крымских депутатов Госдумы РФ направлена на решение проблем, волнующих жителей полуострова. Каким именно сферам уделяется особое...

2026-05-11T09:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Законодательная деятельность крымских депутатов Госдумы РФ направлена на решение проблем, волнующих жителей полуострова. Каким именно сферам уделяется особое внимание – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной Думы РФ Юрий Нестеренко."Система ЖКХ – очень больная тема. Есть программы, которые на сегодняшний день ведутся и в законодательном процессе – это модернизация ЖКХ. Она уже сегодня принята, ею занимаются на федеральном уровне и держат на контроле", – рассказал собеседник.По словам гостя эфира, в этом году по поручению правительства более 860 многоквартирных домов будут отремонтированы по программе благоустройства, а по личной инициативе и поддержке депутата за внебюджетные средства уже отремонтированы более 300 подъездов многоквартирных домов в разных городах Крыма."География большая – это Симферополь, Бахчисарайский район, Белогорский район, город Белогорск, Алушта, Партенит, Ялта. И мы не останавливаемся, будем продолжать", – перечислил спикер.Программа "Комфортная городская среда" в рамках нацпроектов, которые реализуются сегодня по всей стране, – это огромный инструмент, который дан субъектам для благоустройства общественного пространства, реализации крупного строительства в виде школ, больниц, детских садов и других объектов социальной сферы. Важно, что именно сами жители городов принимают в этом участие, подчеркнул депутат."Наши симферопольцы, крымчане занимают активную позицию. И данные проекты позволяют нам сделать именно то, чего бы хотели бы жители Крыма, а не кто-либо. Такие нацпроекты или народные программы рождаются не в кабинетах, а в диалоге с людьми – это карта реальных дел, которые мы реализуем сегодня", – отметил гость студии.Важным, по словам спикера, является и принятие крымского закона о легализации гостевых домов."1 сентября 2025 года вступил в силу экспериментальный закон, инициаторами которого были именно наши крымские парламентарии. К нам присоединились краснодарские коллеги, и сегодня присоединяются другие субъекты Российской Федерации. Безусловно, это определенный инструмент, который позволил многим жителям Крыма, которые занимались сдачей в найм своих домовладений в виде мини-гостиниц, заниматься коммерческой деятельностью. Тем самым мы вывели из серой зоны целый сектор туристического кластера", – пояснил собеседник.Юрий Нестеренко поделился, что сегодня процедуру первого чтения прошел закон о агротуризме."Это даст возможность нашим виноградарям строить на виноградниках мини-винодельни и объекты сельского туризма, в том числе и мини-гостиницы. Это огромное подспорье развитию туристического туризма и самим винодельням, чтобы они развивали свои бренды", – выразил мнение эксперт.В преддверии празднования Дня Победы были реализованы проекты по реконструкции сквера Защитников Отечества в Пожарском сельском поселении и памятника в селе Скворцово, также рассказал Юрий Нестеренко. "Считаю для себя эту работу очень важной, так как мы отдаем дань уважения нашим предкам – Героям", – подытожил гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туризм Крыма выходит из тени: тысяча гостевых домов уже легализованыБорьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХСостав представителей Крыма в Госдуме подвергнется ротации – Константинов

