У летучих мышей Таиланда нашли новый вариант коронавируса
2026-05-11T19:51
Новый коронавирус обнаружили в Таиланде у летучих мышей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Новый вариант коронавируса обнаружен у летучих мышей в Таиланде. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда.
"Новый вариант коронавируса летучих мышей обнаружен у летучих мышей, обитающих в Таиланде. Вирус был выявлен системой наблюдения за дикой природой в рамках программы "Единое здоровье", которую проводит министерство здравоохранения в целях изучения вероятности распространения болезней животных в человеческих сообществах", – сказано в сообщении.
Департамент отмечает, что в настоящее время не зарегистрировано ни одного случая заболевания этим типом вируса человека, а сам вирус менее заразен и значительно медленнее распространяется в популяциях летучих мышей. То есть, делают вывод таиландские медики, он менее опасен, чем COVID-19.
В середине апреля в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили
, что в России и мире фиксируется снижение активности COVID-19. Вместе с тем отмечалось, что данные о новых случаях в Юго-Восточной Азии, Восточно-Средиземноморском и Африканском регионах были представлены фрагментарно.
