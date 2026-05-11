У летучих мышей Таиланда нашли новый вариант коронавируса - РИА Новости Крым, 11.05.2026

2026-05-11T19:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Новый вариант коронавируса обнаружен у летучих мышей в Таиланде. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда.Департамент отмечает, что в настоящее время не зарегистрировано ни одного случая заболевания этим типом вируса человека, а сам вирус менее заразен и значительно медленнее распространяется в популяциях летучих мышей. То есть, делают вывод таиландские медики, он менее опасен, чем COVID-19.В середине апреля в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России и мире фиксируется снижение активности COVID-19. Вместе с тем отмечалось, что данные о новых случаях в Юго-Восточной Азии, Восточно-Средиземноморском и Африканском регионах были представлены фрагментарно.Читайте также на РИА Новости Крым:Премьер-министр Индии призвал возобновить ограничения по аналогии с COVID-19В чем опасность нового штамма коронавируса "Цикада"Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкой

