Теория и практика: как в Крыму сдают экзамены на водительские права

Порядок проведения экзаменов для получения водительских прав в России будет изменен с марта следующего года. О том, как сейчас проходит этот процесс в Крыму и... РИА Новости Крым, 11.05.2026

2026-05-11T18:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Порядок проведения экзаменов для получения водительских прав в России будет изменен с марта следующего года. О том, как сейчас проходит этот процесс в Крыму и как много граждан получают права в регионе, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший государственный инспектор отделения регистрационно-экзаменационной работы Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым капитан полиции Александр Лелеко.В то же время для сдачи практического экзамена обратилось 17,5 тыс. человек, из которых положительную оценку получили 7 тысяч, а с первого раза сдали только 2 600 человек, что составляет 26%, добавил Александр Лелеко.По мнению гостя студии, на результаты экзамена влияет ряд факторов. Во-первых, не так давно нужно было сдать два практических экзамена – на автодроме и в условиях городской среды. В настоящее же время экзамен проводится только в условиях города. Таким образом было увеличено время проведения экзамена, что, в свою очередь, повлекло увеличение количества ошибок, которые допускают кандидаты-водители на экзамене. Спикер напомнил, что в настоящее время в Республике Крым правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений предусмотрены и утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 1097."К сдаче экзаменов в первую очередь допускаются лица, имеющие медицинское заключение, свидетельство об окончании образовательной организации и также достигшие определенного возраста. Для категории M и категории A1 – это 16 лет, А Б и подкатегории Б1Ц1 – 18 лет, а для категории D и D1 – уже 21 год", – разъяснил старший государственный инспектор.Он также добавил, что в случаях, если кандидат в водители не сдает один из экзаменов, теоретический или практический, то повторный назначается не ранее, чем через 7 и не позднее, чем через 30 дней."А в случае несдачи с третьей или последующих попыток, следующий экзамен будет назначаться не ранее, чем через 6 и не позднее, чем через 9 месяцев. В конечном итоге по результатам проведенных экзаменов и получения положительного результата кандидату в водители будет выдано водительское удостоверение", – заключил он.

