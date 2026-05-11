Спасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции Евросоюза

2026-05-11T16:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская отреагировала на введенные в отношении нее персональные санкции Евросоюза. Об этом она написала в своих социальных сетях.Также о внесении в санкционные списки высказался глава Госкомитета по молодежной политике Крыма Алексей Зинченко. Он отметил особую символику того, что новость о санкциях пришла ко Дню Победы.Ранее стало известно, что Евросоюз внес в санкционный список заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко, а также региональное отделение ДОСААФ Севастополя.Также в список попали Нахимовское военно-морское училище, детский лагерь "Орленок", Всероссийский детский центр "Алые паруса", директор российского Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" Дмитрий Шевченко, уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева. Всего Евросоюз добавил в санкционный список против России 16 физических лиц и семь юридических.В понедельник власти Великобритании внесли в санкционный список по России 85 физических и юридических лиц. В числе предприятий – детские лагеря и детские дома Крыма, а также Севастопольский государственный университет. Всего в обновленный список вошли 14 организаций, расположенных на полуострове, в том числе психиатрическая больница и дом малютки.

