Спасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции Евросоюза
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская отреагировала на введенные в... РИА Новости Крым, 11.05.2026
Крымские чиновники прокомментировали внесение своих персон в санкционные списки ЕС
16:46 11.05.2026 (обновлено: 16:50 11.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская отреагировала на введенные в отношении нее персональные санкции Евросоюза. Об этом она написала в своих социальных сетях.
"Еще одна санкция ничего не изменит в моей личной позиции. Чужих детей не бывает. Спасали своих и будем спасать! Активов, к счастью, за рубежом нет. На наследство тоже не рассчитываю, все мои родные рядом", – написала министр в мессенджере МАКС.
Также о внесении в санкционные списки высказался глава Госкомитета по молодежной политике Крыма Алексей Зинченко. Он отметил особую символику того, что новость о санкциях пришла ко Дню Победы.
"Нет ничего более почетного для россиянина, чем получить подобную "отметку" от структур, которые десятилетиями пытались сдерживать нашу страну, которые закрывали глаза на реальные нарушения прав человека. Мы строим молодежную политику, основанную на традиционных ценностях, на уважении к истории, на понимании того, что сила государства – в единстве его граждан. Если за это меня вносят в черные списки – я готов делать это снова и снова", – написал Зинченко на своей странице в социальной сети Вконтакте.
Ранее стало известно, что Евросоюз внес в санкционный список
заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко, а также региональное отделение ДОСААФ Севастополя.
Также в список попали Нахимовское военно-морское училище, детский лагерь "Орленок", Всероссийский детский центр "Алые паруса", директор российского Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" Дмитрий Шевченко, уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева. Всего Евросоюз добавил в санкционный список против России 16 физических лиц и семь юридических.
В понедельник власти Великобритании внесли в санкционный список
по России 85 физических и юридических лиц. В числе предприятий – детские лагеря и детские дома Крыма, а также Севастопольский государственный университет. Всего в обновленный список вошли 14 организаций, расположенных на полуострове, в том числе психиатрическая больница и дом малютки
