Снова дожди: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Местами кратковременный дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Местами кратковременный дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13; днем +18…+23, в горах +12…+17", - рассказали синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +19…+21.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +18...+20.
Дождливо днем будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +10...13, днем потеплеет до +22 градусов.
