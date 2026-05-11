Сильный ветер надвигается на Севастополь - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Сильный ветер надвигается на Севастополь
Сильный ветер надвигается на Севастополь
В Севастополе ожидается сильный ветер, он обрушится на город во вторник, 12 мая. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 11.05.2026
2026-05-11T14:57
14:57 11.05.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается сильный ветер, он обрушится на город во вторник, 12 мая. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.
"Сильный ветер ожидается завтра в Севастополе. Синоптики сообщают, что 12 мая порывы южного ветра в Севастополе могут достигнуть 18 м/с. Утром возможен туман", – сказано в сообщении.
МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно у фасадов домов, под деревьями. рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря.
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу. И предупреждает, что нельзя находиться на обрывах, причалах и набережных у воды. Также в ведомстве напомнили о необходимости следить за пожилыми, маломобильными близкими и детьми и не выпускай домашних животных.
В случае происшествия следует зваонить в МЧС России по номеру "101".
