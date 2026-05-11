Севастопольцев в понедельник призвали не пугаться звуков взрывов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города-героя и его гостей не тревожится по поводу неоднократных звуков взрывов в понедельник.

2026-05-11T10:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города-героя и его гостей не тревожится по поводу неоднократных звуков взрывов в понедельник."Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - написал он в своем телеканале МАКС.По информации губернатора, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, поэтому будут слышны неоднократные взрывы.

