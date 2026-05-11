Премьер-министр Индии призвал возобновить ограничения по аналогии с COVID-19

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке предложил возобновить ограничения как во время пандемии COVID-19 и... РИА Новости Крым, 11.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке предложил возобновить ограничения как во время пандемии COVID-19 и призвал население работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и не совершать заграничных поездок.Отмечается, что также Моди призвал призвал жителей Индии воздержаться от зарубежных отпусков и свадеб за границей, чтобы сохранить валютные резервы страны, и отказаться от покупки золота в течение года. Он также попросил семьи сократить потребление растительного масла, подчеркнув, что это принесет пользу как национальной экономике, так и здоровью населения.Вызванный искусственно и ставший беспрецедентным энергетический кризис может привести мировую экономику к рецессии, если цены на нефть начнут приближаться к 150 долларам за баррель. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Международного союза экономистов Игорь Диденко, отметив, что для России, которая в условиях западных санкций адаптировалась ко многим рискам и форс-мажорам, особого удара и в этом случае не ожидается.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда США "дают заднюю": что показал миру конфликт вокруг ИранаГолод для 45 миллионов человек: названы последствия конфликта вокруг ИранаХуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране

