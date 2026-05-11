https://crimea.ria.ru/20260511/premer-ministr-indii-prizval-vozobnovit-ogranicheniya-po-analogii-s-covid-19-1155913900.html
Премьер-министр Индии призвал возобновить ограничения по аналогии с COVID-19
Премьер-министр Индии призвал возобновить ограничения по аналогии с COVID-19 - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Премьер-министр Индии призвал возобновить ограничения по аналогии с COVID-19
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке предложил возобновить ограничения как во время пандемии COVID-19 и... РИА Новости Крым, 11.05.2026
2026-05-11T08:52
2026-05-11T08:52
2026-05-11T08:52
новости
индия
нарендра моди
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0b/1155914081_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_70c3e5b35b5adf9be1ed2fb0287e7dc9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке предложил возобновить ограничения как во время пандемии COVID-19 и призвал население работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и не совершать заграничных поездок.Отмечается, что также Моди призвал призвал жителей Индии воздержаться от зарубежных отпусков и свадеб за границей, чтобы сохранить валютные резервы страны, и отказаться от покупки золота в течение года. Он также попросил семьи сократить потребление растительного масла, подчеркнув, что это принесет пользу как национальной экономике, так и здоровью населения.Вызванный искусственно и ставший беспрецедентным энергетический кризис может привести мировую экономику к рецессии, если цены на нефть начнут приближаться к 150 долларам за баррель. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Международного союза экономистов Игорь Диденко, отметив, что для России, которая в условиях западных санкций адаптировалась ко многим рискам и форс-мажорам, особого удара и в этом случае не ожидается.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда США "дают заднюю": что показал миру конфликт вокруг ИранаГолод для 45 миллионов человек: названы последствия конфликта вокруг ИранаХуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране
https://crimea.ria.ru/20260421/vysokie-tseny-na-neft-vygodno-li-eto-ssha-i-chto-budet-s-kontrolem-nad-ormuzom-1155349050.html
индия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0b/1155914081_334:0:3043:2032_1920x0_80_0_0_b4f08760d4a4a40553764f9f1b16e1c0.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, индия, нарендра моди
Премьер-министр Индии призвал возобновить ограничения по аналогии с COVID-19
Ограничения по аналогии с COVID-19 призвал возобновить премьер-министр Индии Нарендра Моди
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке предложил возобновить ограничения как во время пандемии COVID-19 и призвал население работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и не совершать заграничных поездок.
"Премьер-министр Моди призвал жителей Индии сократить потребление бензина и дизельного топлива, используя метро и общественный транспорт, где это возможно, отдавая предпочтение совместным поездкам на автомобиле. Он призвал к возобновлению мер повышения эффективности, принятых в эпоху COVID-19, включая работу из дома и онлайн-встречи", – цитирует сообщение РИА Новости
Отмечается, что также Моди призвал призвал жителей Индии воздержаться от зарубежных отпусков и свадеб за границей, чтобы сохранить валютные резервы страны, и отказаться от покупки золота в течение года. Он также попросил семьи сократить потребление растительного масла, подчеркнув, что это принесет пользу как национальной экономике, так и здоровью населения.
Вызванный искусственно и ставший беспрецедентным энергетический кризис может привести мировую экономику к рецессии, если цены на нефть
начнут приближаться к 150 долларам за баррель. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил член Международного союза экономистов Игорь Диденко, отметив, что для России, которая в условиях западных санкций адаптировалась ко многим рискам и форс-мажорам, особого удара и в этом случае не ожидается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >> Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: