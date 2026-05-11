Пора вызывать санитаров: санкции против психбольницы и детских лагерей в Крыму оценили в МИД РФ
13:43 11.05.2026 (обновлено: 13:45 11.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на санкции против психиатрической больницы и детских лагерей в Крыму рекомендовала британским властям вызвать себе санитаров.
"Когда правительство (премьера Британии) Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров", – цитирует комментарий Захаровой РИА Новости.
В апреле глава киевского режима Владимир Зеленский ввел новые санкции против ряда российских физлиц и компаний, в том числе принимавших участие в строительстве Крымского моста.
В начале марта этого года Зеленский ввел санкции в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".
Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний. В их числе фирмы, которые "незаконно работают" в Крыму и "были причастны к строительству Крымского моста".
Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).
