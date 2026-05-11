Пора вызывать санитаров: санкции против психбольницы и детских лагерей в Крыму оценили в МИД РФ

2026-05-11T13:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на санкции против психиатрической больницы и детских лагерей в Крыму рекомендовала британским властям вызвать себе санитаров.В апреле глава киевского режима Владимир Зеленский ввел новые санкции против ряда российских физлиц и компаний, в том числе принимавших участие в строительстве Крымского моста.В начале марта этого года Зеленский ввел санкции в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний. В их числе фирмы, которые "незаконно работают" в Крыму и "были причастны к строительству Крымского моста".Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции ЗеленскогоЗеленский ввел персональные санкции против 46 россиянУкраина ввела санкции против Александра Лукашенко

