Под санкции ЕС попали зампред правительства Крыма и отделение ДОСААФ Севастополя - РИА Новости Крым, 11.05.2026

Евросоюз внес в санкционный список заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Евросоюз внес в санкционный список заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко, а также региональное отделение ДОСААФ Севастополя, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.Также в список попали Нахимовское военно-морское училище, детский лагерь "Орленок", Всероссийский детский центр "Алые паруса", директор российского Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" Дмитрий Шевченко, уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева.Всего Евросоюз добавил в санкционный список против России 16 физических лиц и семь юридических, следует из опубликованного Советом ЕС в понедельник документа.В результате обновления списка в него попали преимущественно российские детские лагеря и организации военно-патриотического воспитания, а также региональные чиновники, связанные с этой сферой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

