Почти 24 тысячи нарушений ВСУ зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия
2026-05-11T13:12
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
Почти 24 тысячи нарушений со стороны ВСУ зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия
13:12 11.05.2026 (обновлено: 13:21 11.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Почти 24 тысячи нарушений действия режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия, сообщает Минобороны России.
"Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 23802 случая нарушения перемирия украинской стороной", – сказано в сводке российского военного ведомства.
За истекшие сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций ВС РФ из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов, а также нанесли 6905 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов, также проинформировали в Минобороны РФ.
Кроме того, киевские боевики в течение суток нанесли удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением 18 беспилотных летательных аппаратов, включая восемь самолетного и 10 коптерного типа – были ранены двое местных жителей, повреждены три автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и два частных домовладения, перечислили в российском военном ведомстве.
И подчеркнули, что ВС РФ зеркально реагировали на действия ВСУ, вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.
