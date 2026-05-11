Почти 24 тысячи нарушений ВСУ зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия

Почти 24 тысячи нарушений действия режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 11.05.2026

2026-05-11T13:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Почти 24 тысячи нарушений действия режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия, сообщает Минобороны России.За истекшие сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций ВС РФ из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов, а также нанесли 6905 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов, также проинформировали в Минобороны РФ.Кроме того, киевские боевики в течение суток нанесли удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением 18 беспилотных летательных аппаратов, включая восемь самолетного и 10 коптерного типа – были ранены двое местных жителей, повреждены три автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и два частных домовладения, перечислили в российском военном ведомстве.И подчеркнули, что ВС РФ зеркально реагировали на действия ВСУ, вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

