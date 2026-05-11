От Турции до Китая: какие страны выбирают российские туристы - РИА Новости Крым, 11.05.2026
От Турции до Китая: какие страны выбирают российские туристы
От Турции до Китая: какие страны выбирают российские туристы

19:17 11.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Российские туристы, выезжая за рубеж, чаще всего выбирают египетские курорты, особенно весной. На втором месте по популярности Турция. Кроме того, огромный интерес появился к Юго-Восточной Азии, рассказала РИА Новости Крым учредитель одного из туроператоров Кристина Загуменная.

"После событий на Ближнем Востоке спрос переориентировался. На первом месте, когда хочется отдохнуть в теплых странах, это Египет. Второе направление – это Турция", – сказала спикер, уточнив, что курорты Египта особенно популярны в россиян в марте-апреле, а турецкие – с конца апреля, в мае и летом.

Путевка на двоих в Египет обойдется в 80-90 тысяч рублей. Это с перелетом, проживанием, питанием и трансфером. Примерно за такие же деньги можно отдыхать весной неделю вдвоем в Турции. Летом и в зависимости от региона может быть несколько дороже, уточнила собеседница.
"Огромный интерес появился к Юго-Восточной Азии. Если мы говорим о Вьетнаме, то это либо материковая часть, либо остров Фукуок. Средняя стоимость на девять ночей – 200-250 тысяч рублей за двоих взрослых, с завтраком, перелетом, трансфером и проживанием. По Китаю – это либо пляжный отдых, бюджет 180-200 тысяч рублей за девять ночей, либо экскурсионный тур. Но он дороже – минимальная стоимость 195 тысяч рублей за человека", – сказала эксперт.
При этом туристы с детьми, которые решают поехать в Китай, нередко отдыхают в Пекине, где множество парков развлечений.
Кроме того, многие российские туристы также выбирают для путешествий близлежащие страны. Например, Армению, Беларусь, подытожила специалист.
На майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму. Чаще всего россияне бронируют туры на Южное побережье.
