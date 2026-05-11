От Турции до Китая: какие страны выбирают российские туристы

2026-05-11T19:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Российские туристы, выезжая за рубеж, чаще всего выбирают египетские курорты, особенно весной. На втором месте по популярности Турция. Кроме того, огромный интерес появился к Юго-Восточной Азии, рассказала РИА Новости Крым учредитель одного из туроператоров Кристина Загуменная.Путевка на двоих в Египет обойдется в 80-90 тысяч рублей. Это с перелетом, проживанием, питанием и трансфером. Примерно за такие же деньги можно отдыхать весной неделю вдвоем в Турции. Летом и в зависимости от региона может быть несколько дороже, уточнила собеседница.При этом туристы с детьми, которые решают поехать в Китай, нередко отдыхают в Пекине, где множество парков развлечений.Кроме того, многие российские туристы также выбирают для путешествий близлежащие страны. Например, Армению, Беларусь, подытожила специалист.На майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму. Чаще всего россияне бронируют туры на Южное побережье.

