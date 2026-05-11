Новые санкции для Крыма от ЕС и Британии и Трамп едет в Китай: главное за день

Против детских лагерей и чиновников Крыма ввели санкции Британия и Евросоюз. Трамп собирается с государственным визитом в Китай. Крым отмечает юбилейную дату... РИА Новости Крым, 11.05.2026

2026-05-11T21:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Против детских лагерей и чиновников Крыма ввели санкции Британия и Евросоюз. Трамп собирается с государственным визитом в Китай. Крым отмечает юбилейную дату запуска энергомоста. Количество нарушений ВСУ объявленного перемирия в зоне спецоперации растет. В Крыму трое детей пострадали в ДТП.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Санкции для крымских чиновников от ЕС и БританииВласти Великобритании внесли в санкционный список по России еще 85 физических и юридических лиц. В числе предприятий – детские лагеря и детский дом в Крыму, а также Севастопольский государственный университет.Всего в обновленный список вошли 14 организаций, расположенных на полуострове, среди них клиническая психиатрическая больница в Строгановке Симферопольского района, детский дом "Елочка" в Симферополе, санатории и детские оздоровительные лагеря в разных районах Крыма и структурные подразделения Севастопольского госуниверситета.Также в понедельник Евросоюз внес в свои санкционные списки заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко, а также региональное отделение ДОСААФ Севастополя.Елена Романовская отреагировала на введенные в отношении нее персональные санкции Евросоюза, подчеркнув, что это ничего не изменит в ее личной позиции. Высказался и Алексей Зинченко: он отметил особую символику того, что новость о санкциях пришла в дни празднования Великой Победы.Трамп едет в КитайПрезидент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом."По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.Десять лет энергомосту в КрымРовно десять лет назад, 11 мая 2016 года, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт запуску четвертой нитки энергомоста между материковой Россией и Крымом. Это событие ознаменовало прорыв организованной Украиной энергоблокады полуострова – энергомост надежно связал Крым с Единой энергосистемой России. РИА Новости Крым вспоминает, как в кратчайшие сроки был реализован этот масштабный и сложный проект после того, как после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году полуостров импортировал большую часть необходимой электроэнергии с Украины. Тогда собственная генерация полуострова составляла не более 20-25% от потребности. Количество нарушений перемирия со стороны ВСУ растетПочти 24 тысячи нарушений действия режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия.За истекшие сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций ВС РФ из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов, а также нанесли 6905 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов, проинформировали в Минобороны РФ.Кроме того, киевские боевики в течение суток нанесли удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением 18 беспилотных летательных аппаратов, включая восемь самолетного и 10 коптерного типа – были ранены двое местных жителей, повреждены три автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и два частных домовладения, перечислили в российском военном ведомстве.В аварии в Крыму пострадали младенец и еще двое детейТрое детей пострадали в аварии на трассе Симферополь – Мирное в Сакском районе Крыма. 32‑летний водитель автомобиля Kia не справился с управлением и машина опрокинулась. В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров 2013, 2023 и 2026 года рождения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

