https://crimea.ria.ru/20260511/novosti-svo-chto-proizoshlo-na-linii-soprikosnoveniya-za-sutki-1155919324.html
Новости СВО: что произошло на линии соприкосновения за сутки
Новости СВО: что произошло на линии соприкосновения за сутки - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Новости СВО: что произошло на линии соприкосновения за сутки
ВСУ продолжают нести потери даже при объявленном перемирии, так как из-за несоблюдения его Киевом российским воинским подразделениям приходится зеркально... РИА Новости Крым, 11.05.2026
2026-05-11T15:10
2026-05-11T15:10
2026-05-11T15:10
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130767849_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_920ae3da59b2ee8917bdbaa0653da687.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают нести потери даже при объявленном перемирии, так как из-за несоблюдения его Киевом российским воинским подразделениям приходится зеркально отвечать на провокативные вызовы киевских боевиков.Так, согласно сводке министерства обороны России, подразделения группировки войск "Север" в ответ на огневые налеты противника поразили живую силу и технику механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Запселье Сумской области, а в Харьковской области ответным огнем поражены подразделения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рясное, Шестеровка и Бударки.В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск "Запад" поразили формирования двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крестище и Маяки Донецкой Народной РеспубликиПодразделения "Южной" группировки войск отразили три атаки штурмовых групп двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Химик, Артема и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики.Подразделения группировки войск "Центр" отразили девять атак штурмовых групп ВСУ и ответным огнем поразили живую силу и технику формирований двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоалександровка, Кучеров Яр, Ленина, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.В то же время подразделения группировки войск "Восток", в ответ на огневые налеты противника, нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области.Подразделения группировки войск "Днепр" ответным огнем нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Запорожец Запорожской области.В российском военном ведомстве проинформировали, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами и ракетными войсками группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130767849_203:78:1059:720_1920x0_80_0_0_2ef994f73be0b732e041e73abd7df0d0.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , атаки всу
Новости СВО: что произошло на линии соприкосновения за сутки
Новости СВО – на линии соприкосновения из-за несоблюдения перемирия Киев несет потери
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают нести потери даже при объявленном перемирии, так как из-за несоблюдения его Киевом российским воинским подразделениям приходится зеркально отвечать на провокативные вызовы киевских боевиков.
Так, согласно сводке министерства обороны России, подразделения группировки войск "Север" в ответ на огневые налеты противника поразили живую силу и технику механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Запселье Сумской области, а в Харьковской области ответным огнем поражены подразделения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рясное, Шестеровка и Бударки.
В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск "Запад" поразили формирования двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крестище и Маяки Донецкой Народной Республики
Подразделения "Южной" группировки войск отразили три атаки штурмовых групп двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Химик, Артема и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики.
Подразделения группировки войск "Центр" отразили девять атак штурмовых групп ВСУ и ответным огнем поразили живую силу и технику формирований двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоалександровка, Кучеров Яр, Ленина, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
В то же время подразделения группировки войск "Восток", в ответ на огневые налеты противника, нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области.
Подразделения группировки войск "Днепр" ответным огнем нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Запорожец Запорожской области.
В российском военном ведомстве проинформировали, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами и ракетными войсками группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.