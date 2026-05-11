Новости СВО: что произошло на линии соприкосновения за сутки - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Новости СВО: что произошло на линии соприкосновения за сутки
ВСУ продолжают нести потери даже при объявленном перемирии, так как из-за несоблюдения его Киевом российским воинским подразделениям приходится зеркально... РИА Новости Крым, 11.05.2026
Новости СВО – на линии соприкосновения из-за несоблюдения перемирия Киев несет потери

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают нести потери даже при объявленном перемирии, так как из-за несоблюдения его Киевом российским воинским подразделениям приходится зеркально отвечать на провокативные вызовы киевских боевиков.
Так, согласно сводке министерства обороны России, подразделения группировки войск "Север" в ответ на огневые налеты противника поразили живую силу и технику механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Запселье Сумской области, а в Харьковской области ответным огнем поражены подразделения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рясное, Шестеровка и Бударки.
В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск "Запад" поразили формирования двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крестище и Маяки Донецкой Народной Республики
Подразделения "Южной" группировки войск отразили три атаки штурмовых групп двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Химик, Артема и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики.
Подразделения группировки войск "Центр" отразили девять атак штурмовых групп ВСУ и ответным огнем поразили живую силу и технику формирований двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоалександровка, Кучеров Яр, Ленина, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
В то же время подразделения группировки войск "Восток", в ответ на огневые налеты противника, нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области.
Подразделения группировки войск "Днепр" ответным огнем нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Запорожец Запорожской области.
В российском военном ведомстве проинформировали, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами и ракетными войсками группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились.
