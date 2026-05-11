https://crimea.ria.ru/20260511/niti-sveta-kak-stroili-energomost-v-krym-1155723534.html

Нити света: как строили энергомост в Крым

Нити света: как строили энергомост в Крым - РИА Новости Крым, 11.05.2026

Нити света: как строили энергомост в Крым

Ровно десять лет назад, 11 мая 2016 года, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт запуску четвертой нитки энергомоста между... РИА Новости Крым, 11.05.2026

2026-05-11T08:00

2026-05-11T08:00

2026-05-11T08:00

эксклюзивы риа новости крым

энергетика

энергетическая блокада крыма

энергосистема крыма

крымский энергомост

электричество

крым

борис марцинкевич

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110540/44/1105404413_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_44798910c0a3e76698ed9d7768137dc7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Ровно десять лет назад, 11 мая 2016 года, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт запуску четвертой нитки энергомоста между материковой Россией и Крымом. Это событие ознаменовало прорыв организованной Украиной энергоблокады полуострова - энергомост надежно связал Крым с Единой энергосистемой России. В больницы, школы, предприятия и дома крымчан полноценно и без ограничений вернулось электричество. РИА Новости Крым вспоминает, как в кратчайшие сроки был реализован этот масштабный и сложный проект.Начало энергоблокадыПосле воссоединения Крыма с Россией в 2014 году полуостров продолжал импортировать большую часть необходимой электроэнергии с Украины. Собственная генерация полуострова составляла не более 20-25% от потребности.Угрозы отключить Крыму свет зазвучали со стороны украинских радикалов всех мастей практически сразу же после вхождения полуострова в состав РФ. "Генеральная репетиция" состоялась в декабре 2014 года, когда Киев полностью отключил Крым и Севастополь от энергоснабжения на несколько часов якобы из-за "превышения оговоренных ранее лимитов".В ночь на 20 ноября 2015 года группа украинских радикалов подорвала опоры высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) "Мелитополь – Джанкой" в Херсонской области близ границы с полуостровом. Из строя вышли питающие Крым линии "Каховка-Титан" и "Мелитополь-Джанкой". В стойках опор эксперты обнаружили механические повреждения, предположительно от взрывного устройства. Для выяснения обстоятельство Минэнерго РФ сформировало оперативный штаб по электроснабжению Крыма. А компания "Укрэнерго" распространила сообщение, что подача электроэнергии в Крым может быть полностью прекращена.В ночь на воскресенье, 22 ноября, во всех населенных пунктах Крыма погас свет. На этот раз подорваны оказались все четыре линии электропередач на границе с полуостровом — почти 2 млн человек остались без энергоснабжения.В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС. Все социальные объекты полуострова перешли на резервные источники питания. Минэнерго РФ установило лимиты энергопотребления, в городах и районах полуострова в срочном порядке разработали и ввели графики аварийных отключений света и подвоза воды.В МЧС Крыма сообщили, что за счет всех источников энергоснабжения Крым обеспечен электричеством только на 30%, и призвали местных жителей экономить электроэнергию. На полуострове ввели графики веерных отключений электроэнергии. Социальные объекты перешли на резервные источники питания.На помощь Крыму пришла вся страна. МЧС России при поддержке властей регионов доставляли на полуостров дополнительные дизель-генераторы, газотурбинные установки, и полевые кухни.Начало строительства энергомостаРешать проблему энергодефицита в Крыму российские власти начали задолго до блэкаута. В утвержденной летом 2014 года федеральной целевой программе (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" до 2020 года содержались пункты о создании на полуострове собственной генерации и обеспечении надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. Было принято решение о строительстве энергомоста – комплекса энергетических объектов, связывающих Крым с Ростовской атомной электростанцией.Составной частью энергомоста стал подводный кабель 220 киловольт, состоящий из четырех линий протяженностью 13,5 км каждая. Его нужно было провести по дну Керченского пролива. Для каждой из четырех линий проложили четыре кабеля - три рабочих и один резервный. Подводный кабель прокладывали в отдельных траншеях с заглублением в дно до 2,5 метров. На подходе к берегу кабели должны были укладываться в общей траншее.Кроме того, возводились новые и реконструировались действующие электроподстанции в Крыму и Краснодарском крае, строились воздушные ЛЭП от Ростовской АЭС до Тамани и от выхода подводного кабеля до Керчи и Феодосии."Прорвем любую блокаду"Строительно-монтажные работы начались в апреле 2015 года. Первую очередь энергомоста мощностью до 400 мегаватт изначально планировалось ввести в строй до конца декабря 2015 года, но после организованной Украиной энергоблокады работы пришлось ускорить.2 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым и дал старт запуску первой нитки энергомоста. Это позволило передавать на полуостров до 200 МВт электроэнергии в сутки. Через две недели, 15 декабря, введена вторая нитка. Полуостров стал получать дополнительно 400 мегаватт электроэнергии.14 апреля 2016 года заработала третья нитка, а 11 мая – четвертая. Таким образом, энергомост заработал на полную мощность. Переток электроэнергии с материковой части на полуостров возрос до 800 МВт. Учитывая собственную генерацию, энергетическая мощность Крыма достигла 1270 МВт.Всего в ходе реализации проекта были проложены по дну Керченского пролива четыре энергоцепи общей протяженностью 230 километров, построены две новые и реконструированы пять действующих электроподстанций в Крыму и на Кубани, построено более 800 километров линий электропередачи классом напряжения 220-500 киловольт,Благодаря четкости, слаженности и профессионализму властей и специалистов энергомост ввели в эксплуатацию на два года раньше запланированного срока.В ходе запуска четвертой нитки Владимир Путин поблагодарил руководство Крыма и Севастополя за проведенную работу, а жителей полуострова – за терпение и понимание.Спасение для КрымаСтроительство и ввод энергомоста стали для Крыма настоящим спасением, отметил в комментарии РИА Новости Крым главный редактор онлайн-журнала "Геоэнергетика – Инфо" Борис Марцинкевич.По словам Марцинкевича, энергомост был крайне необходим тогда, но и сейчас он очень важен, поскольку, наряду с построенными в Крыму Таврической и Балаклавской ТЭС, играет важную роль в обеспечении электричеством новых субъектов РФ.При этом активное развитие полуострова продолжается, в регионе возводятся жилье, новые объекты инфраструктуры, больницы, школы и детсады, добавил специалист. В этой связи федеральными властями принято решение о строительстве новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20160511/1104924122.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

энергетика, энергетическая блокада крыма, энергосистема крыма, крымский энергомост, электричество, крым, борис марцинкевич