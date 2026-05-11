НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку
2026-05-11T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему руководителю офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрею Ермаку.Продолжаются неотложные следственные действия, отметили в НАБУ.28 ноября 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В этот же день Зеленский сообщил, что Ермак подал в отставку. Новым главой офиса Зеленского стал Кирилл Буданов*, ранее руководивший главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.* Внесен в России в перечень экстремистов и террористов
21:31 11.05.2026 (обновлено: 21:40 11.05.2026)