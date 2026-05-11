НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку - РИА Новости Крым, 11.05.2026
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку
2026-05-11T21:31
2026-05-11T21:40
новости
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
коррупция
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/10/1144227348_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_042a69679c292336758a0f979095e3d2.jpg
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку

21:31 11.05.2026 (обновлено: 21:40 11.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему руководителю офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрею Ермаку.
"НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю офиса президента Украины", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
Продолжаются неотложные следственные действия, отметили в НАБУ.
28 ноября 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В этот же день Зеленский сообщил, что Ермак подал в отставку. Новым главой офиса Зеленского стал Кирилл Буданов*, ранее руководивший главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.
* Внесен в России в перечень экстремистов и террористов
