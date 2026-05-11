На сколько подорожают смартфоны и компьютеры из-за войны в Иране

2026-05-11T20:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Атаки на нефтехимический комплекс компании SABIC в Саудовской Аравии парализовали выпуск высокочистого полифениленового эфира (PPE), необходимого для изготовления высокоскоростных печатных плат (PCB). В итоге за апрель цены на них выросли на 40%. Таким образом, конфликт на Ближнем Востоке ударил не только по мировой энергетике – под угрозой производство печатных плат, необходимых практически для всех электронных устройств, в том числе смартфонов и компьютеров. Компании уже столкнулись с существенным ростом цен, а скоро это почувствуют и потребители, пишет РИА Новости.Также возник дефицит стекловолокна и медной фольги. С января медь, на которую приходится 60% себестоимости печатных плат, подорожала на треть. Плюс увеличиваются сроки поставок материалов. Так, южнокорейская Daeduck Electronics теперь дожидается эпоксидной смолы 15 недель вместо трех.Между тем спрос на платы только растет. Они нужны практические везде: от телефонов и компьютеров до серверов искусственного интеллекта. По оценкам консалтинговой компании Prismark (специализируется на электронике), в этом году мировой рынок PCB прибавит 12,5% – до 95,8 млрд долларов.Daeduck Electronics уже ведет переговоры о повышении цен с заказчиками, среди которых Samsung Electronics, SK Hynix и AMD. Потребность в серверах для систем ИИ дополнительно разогревает рынок. По данным аналитиков Goldman Sachs, разработчики облачных сервисов готовятся к ухудшению ситуации.В скорейшем возобновлении поставок PPE прежде всего заинтересована сама Саудовская Аравия, однако быстрого восстановления эксперты не ждут. В SABIC официально не подтверждают прекращение отгрузок, но и не отрицают этого. В квартальном отчете речь идет лишь о перебоях.Предположительно, ремонт и перезапуск требует от трех до шести месяцев даже в относительно спокойной обстановке, считает инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.А ситуация в регионе далека от стабильной. К тому же, пока не разблокирован Ормузский пролив, наладить экспорт даже при быстром восстановлении завода крайне затруднительно. Таким образом, дефицит затягивается, а заменить 70% мировых поставок пока нечем.В ближайшие месяцы другие поставщики способны закрыть максимум 20-30% выпавшего объема – и то по существенно более высоким ценам, прогнозирует Варфоломеев. Крупные PCB-производители (прежде всего тайваньские и китайские) уже направили срочные запросы в Азию, но там тоже выстраиваются очереди и составляются приоритетные списки.В любом случае подбор альтернативных материалов – небыстрый процесс: необходимы испытания, сертификация, подтверждение надежности. Рассчитывать на результат можно лишь в среднесрочной перспективе.Крупные игроки – те, кто строит дата-центры для искусственного интеллекта, – успели создать запасы до кризиса на Ближнем Востоке, но резервы постепенно тают, добавил специалист.По его мнению, из-за дефицита есть риск дойти до нормирования и распределения материалов по строгому приоритету. Первым делом обеспечат корпорации Nvidia, AMD, Google, Microsoft и другие гиганты AI-инфраструктуры. Средних и мелких заказчиков отодвинут в конец очереди, сроки поставок растянутся на недели и месяцы.Для конечного потребителя волна дойдет через три – девять месяцев, так как сначала дорожает сырье, затем контракты, а потом и розница. Поскольку печатные платы используются в большинстве электронных устройств (смартфоны, ноутбуки, ПК, серверы, автомобильная электроника), подорожание затронет все категории, но неравномерно.Если SABIC не справится с ситуацией быстро, вероятна вторая волна подорожания, и высокие цены на PCB закрепятся до конца года, предупреждают аналитики.В долгосрочной перспективе такой кризис послужит мощным стимулом для глобальной диверсификации цепочек поставок – компании ускорят перенос мощностей в более стабильные регионы, увеличат инвестиции в альтернативные материалы и собственные разработки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша вложила миллиарды в технику для наблюдения за территорией БелоруссииТовары в рассрочку: что изменится в России с новым законом с 1 апреляВ России утвердили 500 профессий для технологического лидерства

