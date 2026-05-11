Младенец и еще двое детей пострадали при аварии в Сакском районе Крыма
Трое несовершеннолетних пострадали в аварии на трассе Симферополь-Мирное около села Геройское.
2026-05-11T10:02
крым
гибдд
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
сакский район
дети
Трое детей опрокинулись в автомобиле на трассе в Крыму
10:02 11.05.2026 (обновлено: 10:04 11.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Трое несовершеннолетних пострадали в аварии на трассе Симферополь-Мирное около села Геройское.
Как передает пресс-служба МВД по Республике Крым, передвигаясь по трассе, Сакского района 32‑летнийводитель автомобиля"КИА" не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей частивправо. Машина опрокинулась.
"В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров 2013, 2023 и 2026 года рождения. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи", - передают в полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре, отметили в свою очередь в надзорном ведомстве.
