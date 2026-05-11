Лука и Забава: какие имена для новорожденных стали самыми редкими в Крыму
Лидерами популярности имен новорожденных в Крыму стали Мария и Максим. Такие данные приводит министерство юстиции РК. При этом, по данным департамента ЗАГС, на...
Самые популярные и редкие в Крыму имена для новорожденных
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Лидерами популярности имен новорожденных в Крыму стали Мария и Максим. Такие данные приводит министерство юстиции РК. При этом, по данным департамента ЗАГС, на прошлой неделе в Крыму среди самых необычных имен оказались мужское Равушен и женское Назени.
"Кроме того, в числе редких имен, присвоенных малышам, были: Абдуль-Хамид, Демирхан, Лука, Имрон, Даниял, Забава, Рада, Ава, Дана, Даяна. Среди популярных имен также отметились Владислав, Лев, Артем, Константин, Эмиль, София, Анна, Виктория, Екатерина, Валерия, Стефания, Злата, Полина, Амелия, Есения, Эмилия", – рассказали в министерстве.
Также в департаменте ЗАГС отметили, что за минувшую неделю в Крыму подано 250 заявлений о регистрации заключения брака, порядка 70% от общего количества были поданы через портал Госуслуг.
"При этом, учитывая, что заявление подается как на даты через месяц до предполагаемой даты свадьбы или на даты в течение 12 месяцев, конечно, большинство из указанных документов подано на июнь, однако сегодня влюбленные пары также уже активно обращаются в отделы ЗАГС, чтобы стать супругами в традиционный "свадебный сезон" (середина августа и до конца сентября)", – говорится в приведенной информации.
Наибольшее количество заявлений за неделю принято отделом ЗАГС города Симферополя, Симферопольским районным отделом ЗАГС, Евпаторийским, Керченским, Ялтинским, Алуштинским и Феодосийским городскими отделами ЗАГС, а также Бахчисарайским районным отделом ЗАГС.
При этом количество уже заключенных браков на этой неделе заметно уменьшилось в сравнении с другими аналогичными периодами, что является вполне привычной ситуацией для мая.
