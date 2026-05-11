Крымский мост: на выезде с полуострова выросла очередь - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Крымский мост: на выезде с полуострова выросла очередь
У пунктов досмотра перед Крымским мостом образовалась очередь на выезде с полуострова, проезда ожидают 21 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в... РИА Новости Крым, 11.05.2026
2026-05-11T11:08
Крымский мост: на выезде с полуострова выросла очередь

© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. У пунктов досмотра перед Крымским мостом образовалась очередь на выезде с полуострова, проезда ожидают 21 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС о ситуации на транспортном переходе.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 21 транспортное средство", – сказано в сообщении по состоянию на 11 часов понедельника.

Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим сооружением с усиленными мерами безопасности. С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
7 мая, 11:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотр
 
