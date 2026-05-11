Рейтинг@Mail.ru
Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицита - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260511/krym-i-novye-regiony-rossii-budut-vmeste-reshat-problemy-vododefitsita-1155872484.html
Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицита
Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицита - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицита
Специалисты из Крыма и четырех "новых" исторических регионов России обсудят проблемы вододефицита и пути их решения на водном форуме Юга России, который пройдет РИА Новости Крым, 11.05.2026
2026-05-11T15:48
2026-05-11T15:48
крым
анатолий копачевский
илья николенко
вода
вода крыма
вода в крыму
водохранилище
водохранилища крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153299490_0:66:1260:775_1920x0_80_0_0_0b4dfa629e7ac47fa89bc37be9c51878.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Специалисты из Крыма и четырех "новых" исторических регионов России обсудят проблемы вододефицита и пути их решения на водном форуме Юга России, который пройдет с 3 по 7 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском каналеВ том числе, по словам Николенко, Крыму необходимо создавать свою новую, гармонизированную схему водопользования, в которой учесть всех существующих сегодня "с учетом изменения структуры населения и мест, где люди проживают, а также изменения характера посевных площадей"."Очевидно, что у многолетних культур режим водопользования один, а если это посевные культуры, то другой. И должна быть балансовая схема, которая позволит это (обеспечить). С другой стороны, необходимо использовать все возможности по сохранению и полезному использованию той воды, которую мы имеем", – добавил Николенко.Так, например, в Загорском водохранилище Крыма "делаются очень большие сбросы, согласно данным, в сутки здесь могут сбрасывать 300-400 тысяч кубометров воды, а Межгорное водохранилище, объемом 50 кубометров, простаивает уже двенадцать лет в ожидании реконструкции, добавил Николенко.На поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублейДиректор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский дополнил коллегу, назвав другие цифры, которые иллюстрируют потери Крыма из-за отсутствия дополнительных емкостей для сбережения воды.Так, по его словам, только в апреле из двух водохранилищ, питающих Симферополь, Аянского и Симферопольского, было сброшено 10 миллионов кубометров воды, которые просто не помещались там, а переместить этот объем ценного ресурса было уже некуда.Это к вопросу о том, когда мы оцениваем, нужно ли эту воду задерживать и можем ли мы ее каким-то образом перехватить, добавил он."И вопрос стоит, какова емкость прудов и дополнительных бассейнов в Салгирском управлении, которые эту воду могут задерживать. Если они ее задержали и использовали, значит, мы отклик в сельском хозяйстве увидим. Если же они были наполнены в связи с общей дождливой погодой по всему Крыму и эта вода ушла в Сиваш, не увидим", – добавил он.Копачевский делает вывод, что в Крыму "необходимо гармонизировать систему управления народным хозяйством, чтобы, учитывая имеющиеся благоприятно складывающиеся тенденции по притокам, направлять избыток воды на повышение уровня нашего ВВП, благосостояния и развитии экономики Крыма".Ранее эксперты рассказывали, сколько водохранилищ естественного стока требуется Крыму и почему.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родники в Крыму будут использовать для водоснабжения – документ Новые водохранилища для Южного берега Крыма – хватит ли воды жителям Крым может увеличить объемы воды для аграриев за счет очистки сточных вод
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153299490_71:0:1191:840_1920x0_80_0_0_5c9b030418652568415e86227e756c5a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, анатолий копачевский, илья николенко, вода, вода крыма, вода в крыму, водохранилище, водохранилища крыма
Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицита

Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицита – эксперты

15:48 11.05.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВодохранилище
Водохранилище
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Специалисты из Крыма и четырех "новых" исторических регионов России обсудят проблемы вододефицита и пути их решения на водном форуме Юга России, который пройдет с 3 по 7 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.
"У нас с 3 по 7 июня будет водный форум Юга России, где будут принимать участие именно Крым и новые регионы. То есть будет Херсонская, Запорожская область, ЛНР и ДНР. Будут собираться специалисты. Потому что проблемы, которые нас связывают, очень общие. Особенно то, что связано с Северо-Крымским каналом, Каховским магистральным каналом. Эти проблемы становятся на абсолютно новый уровень, и нужно их решать", – сказал Николенко.
Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском канале
В том числе, по словам Николенко, Крыму необходимо создавать свою новую, гармонизированную схему водопользования, в которой учесть всех существующих сегодня "с учетом изменения структуры населения и мест, где люди проживают, а также изменения характера посевных площадей".
"Очевидно, что у многолетних культур режим водопользования один, а если это посевные культуры, то другой. И должна быть балансовая схема, которая позволит это (обеспечить). С другой стороны, необходимо использовать все возможности по сохранению и полезному использованию той воды, которую мы имеем", – добавил Николенко.
Так, например, в Загорском водохранилище Крыма "делаются очень большие сбросы, согласно данным, в сутки здесь могут сбрасывать 300-400 тысяч кубометров воды, а Межгорное водохранилище, объемом 50 кубометров, простаивает уже двенадцать лет в ожидании реконструкции, добавил Николенко.
На поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублей
Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский дополнил коллегу, назвав другие цифры, которые иллюстрируют потери Крыма из-за отсутствия дополнительных емкостей для сбережения воды.
Так, по его словам, только в апреле из двух водохранилищ, питающих Симферополь, Аянского и Симферопольского, было сброшено 10 миллионов кубометров воды, которые просто не помещались там, а переместить этот объем ценного ресурса было уже некуда.
"И если мы пересчитаем в объем земель, которые можно было бы полить этой водой, то площадь составит 6 800 гектар. Это могло бы, соответственно, привести к дополнительному урожаю относительно неполивных земель в объеме 74 тысячи центнеров зерновых культур. И в пересчете по современным ценам, это могло бы дать нам порядка 120 миллионов прибыли в ВВП республики", – сказал Копачевский.
Это к вопросу о том, когда мы оцениваем, нужно ли эту воду задерживать и можем ли мы ее каким-то образом перехватить, добавил он.
"И вопрос стоит, какова емкость прудов и дополнительных бассейнов в Салгирском управлении, которые эту воду могут задерживать. Если они ее задержали и использовали, значит, мы отклик в сельском хозяйстве увидим. Если же они были наполнены в связи с общей дождливой погодой по всему Крыму и эта вода ушла в Сиваш, не увидим", – добавил он.
Копачевский делает вывод, что в Крыму "необходимо гармонизировать систему управления народным хозяйством, чтобы, учитывая имеющиеся благоприятно складывающиеся тенденции по притокам, направлять избыток воды на повышение уровня нашего ВВП, благосостояния и развитии экономики Крыма".
Ранее эксперты рассказывали, сколько водохранилищ естественного стока требуется Крыму и почему.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Родники в Крыму будут использовать для водоснабжения – документ
Новые водохранилища для Южного берега Крыма – хватит ли воды жителям
Крым может увеличить объемы воды для аграриев за счет очистки сточных вод
 
КрымАнатолий КопачевскийИлья НиколенкоВодаВода КрымаВода в КрымуВодохранилищеВодохранилища Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:46Спасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции Евросоюза
16:28Какие регионы России популярны у крымчан
16:16Выйти из сумрака: чем выгодна легализация гостевых домов
15:48Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицита
15:10Новости СВО: что произошло на линии соприкосновения за сутки
14:57Сильный ветер надвигается на Севастополь
14:38Под санкции ЕС попали зампред правительства Крыма и отделение ДОСААФ Севастополя
14:05На Крымском мосту снова выросла очередь
13:43Пора вызывать санитаров: санкции против психбольницы и детских лагерей в Крыму оценили в МИД РФ
13:12Почти 24 тысячи нарушений ВСУ зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия
12:57Британия внесла в санкционные списки психбольницу и детдом из Крыма
12:23В Севастополе возобновили движение морского транспорта
12:10Из-за непогоды полностью закрыли рейд в Севастополе
11:55Абитуриентов 2026 года в России ждет "день тишины"
11:08Крымский мост: на выезде с полуострова выросла очередь
10:57В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклиста
10:11Севастопольцев в понедельник призвали не пугаться звуков взрывов
10:02Младенец и еще двое детей пострадали при аварии в Сакском районе Крыма
09:28Улучшить жизнь граждан: крымский депутат рассказал о работе в Госдуме
08:52Премьер-министр Индии призвал возобновить ограничения по аналогии с COVID-19
Лента новостейМолния