Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицита

Специалисты из Крыма и четырех "новых" исторических регионов России обсудят проблемы вододефицита и пути их решения на водном форуме Юга России, который пройдет РИА Новости Крым, 11.05.2026

2026-05-11T15:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Специалисты из Крыма и четырех "новых" исторических регионов России обсудят проблемы вододефицита и пути их решения на водном форуме Юга России, который пройдет с 3 по 7 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском каналеВ том числе, по словам Николенко, Крыму необходимо создавать свою новую, гармонизированную схему водопользования, в которой учесть всех существующих сегодня "с учетом изменения структуры населения и мест, где люди проживают, а также изменения характера посевных площадей"."Очевидно, что у многолетних культур режим водопользования один, а если это посевные культуры, то другой. И должна быть балансовая схема, которая позволит это (обеспечить). С другой стороны, необходимо использовать все возможности по сохранению и полезному использованию той воды, которую мы имеем", – добавил Николенко.Так, например, в Загорском водохранилище Крыма "делаются очень большие сбросы, согласно данным, в сутки здесь могут сбрасывать 300-400 тысяч кубометров воды, а Межгорное водохранилище, объемом 50 кубометров, простаивает уже двенадцать лет в ожидании реконструкции, добавил Николенко.На поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублейДиректор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский дополнил коллегу, назвав другие цифры, которые иллюстрируют потери Крыма из-за отсутствия дополнительных емкостей для сбережения воды.Так, по его словам, только в апреле из двух водохранилищ, питающих Симферополь, Аянского и Симферопольского, было сброшено 10 миллионов кубометров воды, которые просто не помещались там, а переместить этот объем ценного ресурса было уже некуда.Это к вопросу о том, когда мы оцениваем, нужно ли эту воду задерживать и можем ли мы ее каким-то образом перехватить, добавил он."И вопрос стоит, какова емкость прудов и дополнительных бассейнов в Салгирском управлении, которые эту воду могут задерживать. Если они ее задержали и использовали, значит, мы отклик в сельском хозяйстве увидим. Если же они были наполнены в связи с общей дождливой погодой по всему Крыму и эта вода ушла в Сиваш, не увидим", – добавил он.Копачевский делает вывод, что в Крыму "необходимо гармонизировать систему управления народным хозяйством, чтобы, учитывая имеющиеся благоприятно складывающиеся тенденции по притокам, направлять избыток воды на повышение уровня нашего ВВП, благосостояния и развитии экономики Крыма".Ранее эксперты рассказывали, сколько водохранилищ естественного стока требуется Крыму и почему.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родники в Крыму будут использовать для водоснабжения – документ Новые водохранилища для Южного берега Крыма – хватит ли воды жителям Крым может увеличить объемы воды для аграриев за счет очистки сточных вод

