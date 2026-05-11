Какую поддержку получают многодетные семьи в Крыму

В Крыму продолжается успешная реализация региональных проектов "Поддержка семьи" и "Многодетная семья". Так, по итогам 2025 года суммарный коэффициент...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается успешная реализация региональных проектов "Поддержка семьи" и "Многодетная семья". Так, по итогам 2025 года суммарный коэффициент рождаемости на полуострове на 8% выше, чем всероссийский. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Председатель комиссии по вопросам поддержки ветеранов, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РК Ольга Собещанская.Она отметила, что сегодня в Крыму, как и в России, есть проблема демографии. К сожалению, добавила она, молодежь старается отложить рождение детей на более поздний возраст.Собеседница отметила, что на полуострове действуют различные меры поддержки молодых и многодетных семей. "Есть и региональная программа по рождаемости до 2030 года, и государственная программа, стратегия по демографии. Региональной программой предусмотрены 39 мероприятий по улучшению рождаемости", – поделилась спикер.Есть на полуострове и существенная поддержка молодежи – с 2025 года выплачивается региональный студенческий капитал для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка. "Это дает стимул к рождаемости среди молодежи. В двух высших образовательных учреждениях созданы комнаты по поддержке молодых студенческих семей, где они могут оставить своего ребенка и посетить занятия. Это наш КИПУ и Керченское мореходное училище", – также рассказала специалист.По информации Ольги Собещанской, в крымских городах начали работать центры социальных услуг для семей, детей и молодежи. Особое внимание Республика уделяет и многодетным семьям, добавила гостья студии."На сегодняшний день, (в Крыму – ред.) в среднем 38 тысяч многодетных семей, где воспитывается около 150 тысяч детей. Если взять 2014-2016 годы – тогда было очень сложно многодетным семьям понять, какие они имеют привилегии. Мы выезжали по регионам, проводили семинары, юридические консультации. Сейчас в три раза уменьшилось количество обращений – достаточно ресурсов для разъяснения. Прежде всего – на сайтах Министерства труда и соцзащиты и Пенсионного фонда", – обозначила Председатель комиссии Общественной палаты.Работа по многим направлениям для повышения демографической ситуации сейчас проводится в Крыму, подчеркнула она, однако главной проблемой остается жилищный вопрос.Все меры поддержки, по ее мнению, а также совместные действия Крымской епархии, учебных заведений, правительства, органов местного самоуправления и Общественной палаты сегодня дают значительный результат. "Какие будут дети, такое и будет у нас государство, его фундамент", – подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымВ РФ упростили порядок получения лекарств для детей из многодетных семей"Родительская слава": Путин отметил многодетных родителей из КрымаВ Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала

