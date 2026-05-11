Рейтинг@Mail.ru
Какую поддержку получают многодетные семьи в Крыму - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260511/kakuyu-podderzhku-poluchayut-mnogodetnye-semi-v-krymu-1155798432.html
Какую поддержку получают многодетные семьи в Крыму
Какую поддержку получают многодетные семьи в Крыму - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Какую поддержку получают многодетные семьи в Крыму
В Крыму продолжается успешная реализация региональных проектов "Поддержка семьи" и "Многодетная семья". Так, по итогам 2025 года суммарный коэффициент... РИА Новости Крым, 11.05.2026
2026-05-11T17:48
2026-05-11T17:48
семья
крым
многодетная семья
россия
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133200_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_e41e071d0caf019f2668d004d5f7a3f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается успешная реализация региональных проектов "Поддержка семьи" и "Многодетная семья". Так, по итогам 2025 года суммарный коэффициент рождаемости на полуострове на 8% выше, чем всероссийский. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Председатель комиссии по вопросам поддержки ветеранов, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РК Ольга Собещанская.Она отметила, что сегодня в Крыму, как и в России, есть проблема демографии. К сожалению, добавила она, молодежь старается отложить рождение детей на более поздний возраст.Собеседница отметила, что на полуострове действуют различные меры поддержки молодых и многодетных семей. "Есть и региональная программа по рождаемости до 2030 года, и государственная программа, стратегия по демографии. Региональной программой предусмотрены 39 мероприятий по улучшению рождаемости", – поделилась спикер.Есть на полуострове и существенная поддержка молодежи – с 2025 года выплачивается региональный студенческий капитал для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка. "Это дает стимул к рождаемости среди молодежи. В двух высших образовательных учреждениях созданы комнаты по поддержке молодых студенческих семей, где они могут оставить своего ребенка и посетить занятия. Это наш КИПУ и Керченское мореходное училище", – также рассказала специалист.По информации Ольги Собещанской, в крымских городах начали работать центры социальных услуг для семей, детей и молодежи. Особое внимание Республика уделяет и многодетным семьям, добавила гостья студии."На сегодняшний день, (в Крыму – ред.) в среднем 38 тысяч многодетных семей, где воспитывается около 150 тысяч детей. Если взять 2014-2016 годы – тогда было очень сложно многодетным семьям понять, какие они имеют привилегии. Мы выезжали по регионам, проводили семинары, юридические консультации. Сейчас в три раза уменьшилось количество обращений – достаточно ресурсов для разъяснения. Прежде всего – на сайтах Министерства труда и соцзащиты и Пенсионного фонда", – обозначила Председатель комиссии Общественной палаты.Работа по многим направлениям для повышения демографической ситуации сейчас проводится в Крыму, подчеркнула она, однако главной проблемой остается жилищный вопрос.Все меры поддержки, по ее мнению, а также совместные действия Крымской епархии, учебных заведений, правительства, органов местного самоуправления и Общественной палаты сегодня дают значительный результат. "Какие будут дети, такое и будет у нас государство, его фундамент", – подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымВ РФ упростили порядок получения лекарств для детей из многодетных семей"Родительская слава": Путин отметил многодетных родителей из КрымаВ Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133200_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_a399553a383dabf96808fae706eee152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
семья, крым, многодетная семья, россия, общество
Какую поддержку получают многодетные семьи в Крыму

Поддержка молодых и многодетных семей в Крыму влияет на улучшение демографии

17:48 11.05.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается успешная реализация региональных проектов "Поддержка семьи" и "Многодетная семья". Так, по итогам 2025 года суммарный коэффициент рождаемости на полуострове на 8% выше, чем всероссийский. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Председатель комиссии по вопросам поддержки ветеранов, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РК Ольга Собещанская.
Она отметила, что сегодня в Крыму, как и в России, есть проблема демографии. К сожалению, добавила она, молодежь старается отложить рождение детей на более поздний возраст.

"Снижается "удельный вес" рождаемости детей. Сегодня на 1 миллион 100 тысяч работающих у нас приходится 556 тысяч пенсионеров. Именно семье нужно уделять внимание. Потому что семья – это не просто ячейка государства, это само государство, именно с семьи начинается воспитание, то, что потом переходит в государство", – выразила мнение гостья эфира.

Собеседница отметила, что на полуострове действуют различные меры поддержки молодых и многодетных семей. "Есть и региональная программа по рождаемости до 2030 года, и государственная программа, стратегия по демографии. Региональной программой предусмотрены 39 мероприятий по улучшению рождаемости", – поделилась спикер.
Есть на полуострове и существенная поддержка молодежи – с 2025 года выплачивается региональный студенческий капитал для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка. "Это дает стимул к рождаемости среди молодежи. В двух высших образовательных учреждениях созданы комнаты по поддержке молодых студенческих семей, где они могут оставить своего ребенка и посетить занятия. Это наш КИПУ и Керченское мореходное училище", – также рассказала специалист.
По информации Ольги Собещанской, в крымских городах начали работать центры социальных услуг для семей, детей и молодежи. Особое внимание Республика уделяет и многодетным семьям, добавила гостья студии.
"На сегодняшний день, (в Крыму – ред.) в среднем 38 тысяч многодетных семей, где воспитывается около 150 тысяч детей. Если взять 2014-2016 годы – тогда было очень сложно многодетным семьям понять, какие они имеют привилегии. Мы выезжали по регионам, проводили семинары, юридические консультации. Сейчас в три раза уменьшилось количество обращений – достаточно ресурсов для разъяснения. Прежде всего – на сайтах Министерства труда и соцзащиты и Пенсионного фонда", – обозначила Председатель комиссии Общественной палаты.
Работа по многим направлениям для повышения демографической ситуации сейчас проводится в Крыму, подчеркнула она, однако главной проблемой остается жилищный вопрос.

"Самая главная проблема – это, конечно же, жилье. Нужна социальная программа, которая должна предусматривать, что, если построили дом, то, допустим, 10% отдается на эти категории", – обратила внимание спикер.

Все меры поддержки, по ее мнению, а также совместные действия Крымской епархии, учебных заведений, правительства, органов местного самоуправления и Общественной палаты сегодня дают значительный результат. "Какие будут дети, такое и будет у нас государство, его фундамент", – подытожила эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым
В РФ упростили порядок получения лекарств для детей из многодетных семей
"Родительская слава": Путин отметил многодетных родителей из Крыма
В Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала
 
семьяКрымМногодетная семьяРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:17От Турции до Китая: какие страны выбирают российские туристы
18:48В России впервые вручат нацпремию мастерам народных промыслов
18:10Теория и практика: как в Крыму сдают экзамены на водительские права
17:48Какую поддержку получают многодетные семьи в Крыму
17:17Лука и Забава: какие имена для новорожденных стали самыми редкими в Крыму
16:46Спасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции Евросоюза
16:28Какие регионы России популярны у крымчан
16:16Выйти из сумрака: чем выгодна легализация гостевых домов
15:48Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицита
15:10Новости СВО: что произошло на линии соприкосновения за сутки
14:57Сильный ветер надвигается на Севастополь
14:38Под санкции ЕС попали зампред правительства Крыма и отделение ДОСААФ Севастополя
14:05На Крымском мосту снова выросла очередь
13:43Пора вызывать санитаров: санкции против психбольницы и детских лагерей в Крыму оценили в МИД РФ
13:12Почти 24 тысячи нарушений ВСУ зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия
12:57Британия внесла в санкционные списки психбольницу и детдом из Крыма
12:23В Севастополе возобновили движение морского транспорта
12:10Из-за непогоды полностью закрыли рейд в Севастополе
11:55Абитуриентов 2026 года в России ждет "день тишины"
11:08Крымский мост: на выезде с полуострова выросла очередь
Лента новостейМолния