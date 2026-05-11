Какие регионы России популярны у крымчан
Самым популярным направлением у туристов из Крыма стал Санкт-Петербург
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Одним из самых популярных направлений у туристов из Крыма стал Санкт-Петербург, также крымчане нередко выбирают для путешествий Осетию, Дагестан. Об этом РИА Новости Крым рассказала учредитель одного из туроператоров Кристина Загуменная
"Сейчас мы видим глубину продаж по России. Самым популярным является Санкт-Петербург. Из года в год он первое место занимает. Если говорить про крымчан, то это, наверное, самое удобное и популярное направление, потому что нас связывает железная дорога. А вторым новым направлением, которое находится рядом с Санкт-Петербургом, является Карелия", – рассказала спикер.
При этом эксперт уточнила, что карельское направление еще не сильно развито, но виден большой всплеск: при открытии продаж в конце прошлого года буквально в течение недели закрылись все продажи на лето.
"Также популярным является Кавказ. Путешествия в этот регион бронируют на май и на лето. Самые популярные и доступные непосредственно для крымчан направления – это Республика Осетия, Дагестан, потому что это близко, можно доехать до Минеральных Вод и Владикавказа на поезде, что очень удобно", – сказала собеседница.
По словам Загуменной, все большую популярность набирают короткие путешествия в те регионы, которые находятся рядом. Так, крымчане часто едут на выходные в Краснодар, Адыгею, Ростов-на-Дону и в Сочи.
На майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму. Чаще всего россияне бронируют туры на Южное побережье.
Читайте также на РИА Новости Крым: