https://crimea.ria.ru/20260511/germaniya-i-ukraina-planiruyut-sovmestnoe-proizvodstvo-dalnoboynykh-dronov-1155923275.html

Германия и Украина планируют совместное производство дальнобойных дронов

Германия и Украина планируют совместное производство дальнобойных дронов - РИА Новости Крым, 11.05.2026

Германия и Украина планируют совместное производство дальнобойных дронов

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить беспилотники с дальностью полета до 1,5 тысяч... РИА Новости Крым, 11.05.2026

2026-05-11T20:09

2026-05-11T20:09

2026-05-11T20:09

новости

борис писториус

германия

беспилотник (бпла, дрон)

украина

западная помощь украине

поставки западного оружия украине

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155632980_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0051238132f672beac879f8ba83adee4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить беспилотники с дальностью полета до 1,5 тысяч километров.Ранее в понедельник стало известно, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.Отмечается, что Писториус объявил об этом в ходе визита в Киев. Он заявил, что Берлин делает ставку на создание совместных предприятий между немецкими и украинскими компаниями.По информации украинских СМИ, Писториус и министр обороны Украины Михаил Федоров в Киеве подписали письмо о намерениях по запуску Brave Germany – совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.В апреле в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений, касающихся закупки и производства вооружений на 4 миллиарда евро. В частности, ФРГ планирует профинансировать контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставить 36 пусковых установок IRIS-T, а также 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия стала главным спонсором милитаризации Киева и главным партнером Зеленского по "могилизации" украинцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года Минобороны РФ: Европа из-за проблем ВСУ наращивает поставки дронов УкраинеБритания передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА

германия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, борис писториус, германия, беспилотник (бпла, дрон), украина, западная помощь украине, поставки западного оружия украине