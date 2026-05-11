https://crimea.ria.ru/20260511/germaniya-i-ukraina-planiruyut-sovmestnoe-proizvodstvo-dalnoboynykh-dronov-1155923275.html
Германия и Украина планируют совместное производство дальнобойных дронов
Германия и Украина планируют совместное производство дальнобойных дронов - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Германия и Украина планируют совместное производство дальнобойных дронов
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить беспилотники с дальностью полета до 1,5 тысяч... РИА Новости Крым, 11.05.2026
2026-05-11T20:09
2026-05-11T20:09
2026-05-11T20:09
новости
борис писториус
германия
беспилотник (бпла, дрон)
украина
западная помощь украине
поставки западного оружия украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155632980_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0051238132f672beac879f8ba83adee4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить беспилотники с дальностью полета до 1,5 тысяч километров.Ранее в понедельник стало известно, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.Отмечается, что Писториус объявил об этом в ходе визита в Киев. Он заявил, что Берлин делает ставку на создание совместных предприятий между немецкими и украинскими компаниями.По информации украинских СМИ, Писториус и министр обороны Украины Михаил Федоров в Киеве подписали письмо о намерениях по запуску Brave Germany – совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.В апреле в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений, касающихся закупки и производства вооружений на 4 миллиарда евро. В частности, ФРГ планирует профинансировать контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставить 36 пусковых установок IRIS-T, а также 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия стала главным спонсором милитаризации Киева и главным партнером Зеленского по "могилизации" украинцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года Минобороны РФ: Европа из-за проблем ВСУ наращивает поставки дронов УкраинеБритания передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА
германия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155632980_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_9e8203454c4c5785a44fe8bf085f25a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, борис писториус, германия, беспилотник (бпла, дрон), украина, западная помощь украине, поставки западного оружия украине
Германия и Украина планируют совместное производство дальнобойных дронов
Производство дальнобойных дронов планируют запустить Германия и Украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить беспилотники с дальностью полета до 1,5 тысяч километров.
Ранее в понедельник стало известно, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.
"Германия и Украина намерены совместно разрабатывать и производить беспилотники различной дальности, в частности, дальнобойные дроны радиусом действия до 1,5 тысяч километров", – цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что Писториус объявил об этом в ходе визита в Киев. Он заявил, что Берлин делает ставку на создание совместных предприятий между немецкими и украинскими компаниями.
"Это, конечно, особенно касается совместной разработки и производства дронов с разной дальностью – от менее 100 километров до 1,5 тысяч километров", – цитирует сообщение РИА Новости.
По информации украинских СМИ, Писториус и министр обороны Украины Михаил Федоров в Киеве подписали письмо о намерениях по запуску Brave Germany – совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.
В апреле в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений
, касающихся закупки и производства вооружений на 4 миллиарда евро. В частности, ФРГ планирует профинансировать контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставить 36 пусковых установок IRIS-T, а также 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия стала главным спонсором милитаризации Киева
и главным партнером Зеленского по "могилизации" украинцев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: