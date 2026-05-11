https://crimea.ria.ru/20260511/britaniya-vnesla-v-sanktsionnye-spiski-detdom-i-psikhbolnitsu-iz-kryma-1155918294.html
Британия внесла в санкционные списки психбольницу и детдом из Крыма
Британия внесла в санкционные списки психбольницу и детдом из Крыма - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Британия внесла в санкционные списки психбольницу и детдом из Крыма
Власти Великобритании внесли в санкционный список по России еще 85 физических и юридических лиц. В числе предприятий – детские лагеря и детские дома Крыма, а... РИА Новости Крым, 11.05.2026
2026-05-11T12:57
2026-05-11T12:57
2026-05-11T13:09
новости крыма
крым
новости
россия
великобритания
крым под санкциями
санкции против россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123210163_0:260:3178:2048_1920x0_80_0_0_f1c238c80f173760ba0cb380fb52c2d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Власти Великобритании внесли в санкционный список по России еще 85 физических и юридических лиц. В числе предприятий – детские лагеря и детские дома Крыма, а также Севастопольский государственный университет.Всего в обновленный список вошли 14 организаций, расположенных на полуострове:- Клиническая психиатрическая больница в Строгановке Симферопольского района;- Детский дом "Елочка" в Симферополе;- Санаторий для детей и детей с родителями "Здравница", расположенный в Евпатории;- Евпаторийский детский лагерь "Алые паруса";- Детский оздоровительный пансионат "Радуга" Управделами президента РФ, расположенный в Песчаном Бахчисарайского района;- Детский оздоровительный пансионат "Россия" Управделами президента РФ в Евпатории;- Частный детский лагерь в Саках "Арт-Квест";- ГУП РК "Солнечная Таврика", управляющая различными детскими лагерями, базами отдыха и пансионатами в Крыму;- Частный детский лагерь "Гагарин", в Евпатории;- Детский лагерь отдыха им. Казакевича в Песчаном;- Детский лагерь отдыха "Жемчужина" в Евпатории;- Молодежный центр "Селет-Ак-Барс" в Форосе;- Севастопольский государственный университет;- ООО Информационный центр СевГУ;Также были обновлены и именные санкционные списки. Среди подсанкционных персон теперь, например, министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко, глава Росмолодежи Григорий Гуров, начальник главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин, топ-менеджеры АНО "Диалог".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123210163_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_db002b30fe963556c038d9db80823f08.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, новости, россия, великобритания, крым под санкциями, санкции против россии
Британия внесла в санкционные списки психбольницу и детдом из Крыма
Психбольницу и детдом из Крыма Британия внесла в санкционные списки
12:57 11.05.2026 (обновлено: 13:09 11.05.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым.
Власти Великобритании внесли в санкционный список
по России еще 85 физических и юридических лиц. В числе предприятий – детские лагеря и детские дома Крыма, а также Севастопольский государственный университет.
Всего в обновленный список вошли 14 организаций, расположенных на полуострове:
- Клиническая психиатрическая больница в Строгановке Симферопольского района;
- Детский дом "Елочка" в Симферополе;
- Санаторий для детей и детей с родителями "Здравница", расположенный в Евпатории;
- Евпаторийский детский лагерь "Алые паруса";
- Детский оздоровительный пансионат "Радуга" Управделами президента РФ, расположенный в Песчаном Бахчисарайского района;
- Детский оздоровительный пансионат "Россия" Управделами президента РФ в Евпатории;
- Частный детский лагерь в Саках "Арт-Квест";
- ГУП РК "Солнечная Таврика", управляющая различными детскими лагерями, базами отдыха и пансионатами в Крыму;
- Частный детский лагерь "Гагарин", в Евпатории;
- Детский лагерь отдыха им. Казакевича в Песчаном;
- Детский лагерь отдыха "Жемчужина" в Евпатории;
- Молодежный центр "Селет-Ак-Барс" в Форосе;
- Севастопольский государственный университет;
- ООО Информационный центр СевГУ;
Также были обновлены и именные санкционные списки. Среди подсанкционных персон теперь, например, министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко, глава Росмолодежи Григорий Гуров, начальник главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин, топ-менеджеры АНО "Диалог".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.