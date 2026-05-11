Британия внесла в санкционные списки психбольницу и детдом из Крыма

Власти Великобритании внесли в санкционный список по России еще 85 физических и юридических лиц. В числе предприятий – детские лагеря и детские дома Крыма, а...

2026-05-11T12:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Власти Великобритании внесли в санкционный список по России еще 85 физических и юридических лиц. В числе предприятий – детские лагеря и детские дома Крыма, а также Севастопольский государственный университет.Всего в обновленный список вошли 14 организаций, расположенных на полуострове:- Клиническая психиатрическая больница в Строгановке Симферопольского района;- Детский дом "Елочка" в Симферополе;- Санаторий для детей и детей с родителями "Здравница", расположенный в Евпатории;- Евпаторийский детский лагерь "Алые паруса";- Детский оздоровительный пансионат "Радуга" Управделами президента РФ, расположенный в Песчаном Бахчисарайского района;- Детский оздоровительный пансионат "Россия" Управделами президента РФ в Евпатории;- Частный детский лагерь в Саках "Арт-Квест";- ГУП РК "Солнечная Таврика", управляющая различными детскими лагерями, базами отдыха и пансионатами в Крыму;- Частный детский лагерь "Гагарин", в Евпатории;- Детский лагерь отдыха им. Казакевича в Песчаном;- Детский лагерь отдыха "Жемчужина" в Евпатории;- Молодежный центр "Селет-Ак-Барс" в Форосе;- Севастопольский государственный университет;- ООО Информационный центр СевГУ;Также были обновлены и именные санкционные списки. Среди подсанкционных персон теперь, например, министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко, глава Росмолодежи Григорий Гуров, начальник главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин, топ-менеджеры АНО "Диалог".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

