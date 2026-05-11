Абитуриентов 2026 года в России ждет "день тишины"

Минобрнауки объявило о введении "дня тишины" для абитуриентов вузов. В этот день поступающие не могут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление,...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Минобрнауки объявило о введении "дня тишины" для абитуриентов вузов. В этот день поступающие не могут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Андрей Омельчук.Омельчук считает, что нововведение позволит университетам тщательнее проработать приказы о зачислении. Также среди других новшеств вступительной кампании 2026 года – единый цифровой канал подачи документов через "Госуслуги", а для иностранных абитуриентов – через мобильное приложение RuiD. Также вузам разрешили перераспределять места между квотами – если в одной из них остались свободные места, то их можно отдать другим направлениям или в общий конкурс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЕГЭ-2026 нельзя: Рособрнадзор определил список запретов для выпускниковКасаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭНазвано число бесплатных бюджетных мест в вузах России

