Абитуриентов 2026 года в России ждет "день тишины"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Минобрнауки объявило о введении "дня тишины" для абитуриентов вузов. В этот день поступающие не могут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Андрей Омельчук.

"Отсутствие движений в самый последний день сделает ситуацию для абитуриентов более предсказуемой", – отметил замглавы Минобрнауки.

Омельчук считает, что нововведение позволит университетам тщательнее проработать приказы о зачислении. Также среди других новшеств вступительной кампании 2026 года – единый цифровой канал подачи документов через "Госуслуги", а для иностранных абитуриентов – через мобильное приложение RuiD. Также вузам разрешили перераспределять места между квотами – если в одной из них остались свободные места, то их можно отдать другим направлениям или в общий конкурс.
