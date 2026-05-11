Какой сегодня праздник: 11 мая - РИА Новости Крым, 11.05.2026
Какой сегодня праздник: 11 мая
Какой сегодня праздник: 11 мая
Все любители вкусно поесть 11 мая отмечают "праздник желудка", в Донецкой Народной Республике 12 лет назад состоялся референдум. Еще в этот день родились барон... РИА Новости Крым, 11.05.2026
Какой сегодня праздник: 11 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Все любители вкусно поесть 11 мая отмечают "праздник желудка", в Донецкой Народной Республике 12 лет назад состоялся референдум. Еще в этот день родились барон Мюнхгаузен и Сальвадор Дали.

Что празднуют в мире

В ряде стран мира в этот день отмечают неформальный "праздник желудка", девизом которого является призыв "ешьте, что хотите". Все желающие могут нарушить строгие диеты и угоститься вкусными и калорийными продуктами. По одной из версий, основателем этого праздника чревоугодия стал американский радиоведущий и актер Томас Рой.
11 мая отмечают День ожидания Мэри Поппинс – самой известной литературной няни-волшебницы, героини сказки английской писательницы Памелы Треверс.
Также в этот день отмечается неформальный праздник - День глаженых шнурков. Приверженцы и сторонники праздника полагают, что он посвящен "блаженному ничегонеделанию". По другой версии, это день отрицания общепринятых устоев, когда можно совершать неожиданные поступки.

Знаменательные события

В 330 году состоялась торжественная церемония освящения Константинополя – новой столицы Римской империи. Освятив город, император Константин тем самым противопоставил новую столицу своей империи языческому Риму.
В 1712 году основан Тульский оружейный завод – старейшее оружейное предприятие России. Является одним из наиболее значимых и известных производителей оружия в мире.
В 1860 году произошла высадка "тысячи" Джузеппе Гарибальди на Сицилии, которая обеспечила победу Итальянской революции и дальнейшее объединение страны.
В 1891 году в японском городе Оцу произошло покушение на цесаревича Николая Александровича Романова – будущего российского императора. Наследник престола, посетивший страну в рамках восточного путешествия, подвергся нападению полицейского Цуды Сандзо. Он успел нанести Николаю два удара саблей, но не причинил серьезных ранений.
В 1920 году совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах.
В 1939 году в Монголии у реки Халхин-Гол начался локальный вооруженный конфликт между СССР и Японией, завершившейся поражением японской стороны и заключением перемирия в сентябре того же года.
В 1949 году в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат "Полароид". Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.
В 1960 году агенты израильских спецслужб захватили в Буэнос-Айресе бывшего офицера гестапо Адольфа Эйхмана, ответственного за массовое уничтожение евреев в годы Второй мировой войны. Эйхман был тайно вывезен из страны, предстал перед судом и казнен.
В 2014 году состоялся референдум о самоопределении Донецкой Народной Республики. По его итогам большинство участников проголосовали за суверенитет ДНР и выразили желание вступить в состав России.

Кто родился

В 1720 году родился Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен – немецкий барон, ротмистр русской службы и знаменитый рассказчик, ставший прототипом литературного персонажа.
В 1864 году на свет появилась ирландская писательница и композитор Этель Лилиан Войнич – автор популярного революционно-романтического романа "Овод".
В 1904 году родился знаменитый испанский живописец, скульптор, писатель и режиссер Сальвадор Дали – один из самых известных представителей сюрреализма в искусстве.
Сегодня исполняется 79 лет российскому футбольному тренеру Юрию Семину. Наибольших успехов на тренерском поприще он добился во главе московского "Локомотива". С "железнодорожниками" Семин трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и трижды – Суперкубок.
Также в этот день родились советский и российский писатель и драматург, журналист Виктор Левашов, советский и грузинский кинорежиссер, сценарист и актер Георгий Шенгелая, народная артистка РСФСР Жанна Прохоренко и другие.
